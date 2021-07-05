Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Türkiye ile temaslar sürüyor

Şukri, “İlişkilerin normale dönmesine yeni bir zemin hazırlayacak adımları değerlendirmek üzere (Türk tarafıyla) temaslarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘LİBYA ÇOK ÖNEMLİ’

Türkiye ile ilişkiler ve Libya’daki durum ile ilgili de Şukri, “Konunun birçok yönü bulunduğunu ve Libya’nın, Mısır ve ulusal güvenliği için büyük önem taşıdığını” söylemekle yetindi. Türkiye’den yayın yapan Mısır muhalefetine ait kanalların Mısır yönetimine karşı eleştirilerin dozunu azaltmasının iki ülke ilişkilerinin normalleşmesine zemin hazırladığını ifade eden Şukri, şunları kaydetti: “Normal ilişkilerin ülkelerin içişlerine karışmaması üzerine kurulu olduğunu tekrar vurguluyoruz. Bu uluslararası kabul görmüş bir politikadır, istikrarlı olur ve devam ederse ilişkilerin normalleşmesine, ilişkiler için en uygun çerçeveyi ve nasıl devam edileceğini belirlemek amacıyla farklı seviyelerde temasların sürdürülmesine yol açar.”

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