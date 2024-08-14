×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Mısır Dışişleri Bakanı, BAE ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#BAE#Türkiye
Mısır Dışişleri Bakanı, BAE ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 15:41

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistanlı mevkidaşları ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bölgesel gerilimi düşürme ve Sudan'daki krize diplomatik çözüm çabalarını ele aldı.

Haberin Devamı

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki mevcut gerilimin önüne geçmek için koordineli çabaları artırma olanaklarının ele alındığı görüşmelerde, mevcut gerilimin bölgesel istikrarı sarsacak şekilde kontrolden çıkmadan çözüme kavuşturulması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Sudan'daki krizin de istişare edildiği görüşmelerde, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması amacıyla sarf edilen bölgesel ve uluslararası arabuluculuk çabaları konuşuldu.

Haberin Devamı

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

Sudan'daki iç savaşın sonlandırılması için bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan#BAE#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!