Mısır 1 milyar dolar tazminat istiyor

Mısır basınına açıklamalarda bulunan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan ‘Ever Given’ adlı geminin neden olduğu kaybı telafi etmek üzere 1 milyar dolar tazminat talep ettiklerini söyledi. Rabi bu tutarın; kanalın geçiş geliri kayıpları, kurtarma operasyonu için kullanılan ekipman ve makinenin masrafları ile gemiyi kurtarmak için çalışan 800 işçinin ücretlerine dayandığını belirtti. “Adil bir tutar istiyoruz” diyen Rabi, “Gemiyi büyük bir zarar ya da kayba neden olmadan yüzdürerek bundan çok daha fazlasını kurtardık. Tüm gemi kaybedilebilirdi” diye konuştu.

ANLAŞMA UMUDU

Rabi, zararın telafisi için bir anlaşmaya “iki ya da üç gün içinde” varmayı umduklarını ifade etti, anlaşma olmaması durumunda ise göller bölgesine çekilen gemiyi mevcut konumunda alıkoyacakları uyarısında bulundu. Usame Rabi, “Tazminat anlaşmasına varabiliriz ya da olay mahkemeye taşınabilir” şeklinde konuştu.

MUHATAP BELİRSİZ

Olayın insan hatası mı yoksa teknik bir arızadan mı kaynaklandığının anlaşılması için başlatılan soruşturma çerçevesinde Kanal İdaresi’nden bir komisyon oluşturuldu. Komisyon üyelerinin gemideki belgeleri ve kara kutuyu inceleyerek mürettebatı sorgulaması bekleniyor. Soruşturmanın en az bir hafta süreceğini ifade eden Usame Rabi, “Uçaklardaki gibi her şeyi kaydeden bir kara kutu var. Kaptan ya da başkalarının tüm konuşmaları kayıtlı” bilgisini verdi.

Mısır hükümeti zararının telafisini talep ediyor ancak bu konuda muhatabın kim olduğu da belirsizliğini koruyor. Bir Japon şirketine ait Panama bandıralı gemi, kaza sırasında Tayvanlı bir holding tarafından kiralanmış durumdaydı. Personeli Hintli olan gemiyi Alman operatör firma işletiyordu.

YOĞUNLUK SÜRÜYOR

Çin’den Hollanda’nın Rotterdam kentine giderken şiddetli rüzgâr nedeniyle karaya oturduğu söylenen 200 bin tonluk dev gemi, 6 günlük uğraşın ardından geçen pazartesi sıkıştığı yerden kurtarılarak yeniden yüzdürülmüştü. Olay küresel ticarette milyarlarca dolarlık kayba neden olmuş, petrolden canlı hayvana çok çeşitli mallar taşıyan 422 gemi geçiş için günlerce beklemek zorunda kalmıştı. Yetkililer, biriken trafiğin bu hafta sonuna kadar eritilmesine uğraşıyor. Ancak gecikme hem tedarik zincirinde aksaklıklara neden oldu hem de sigorta şirketlerini tazminat talepleriyle karşı karşıya bıraktı.

‘İKİNCİ SÜVEYŞ KANALI’ ŞAKASI

‘Şaka günü’ 1 Nisan’da İngiliz Guardian gazetesi, Ever Given adlı dev konteynır gemisinin karaya oturarak Süveyş Kanalı’nı geçişlere kapamasının ardından, bölgede ikinci bir kanal açılması için hazırlıklara başlandığını yazdı. Birleşmiş Milletler’in, Süveyş’e alternatif kanal planlarını incelemeye başladığı aktarılan haber, elbette gazetenin okurlarına yaptığı 1 Nisan şakasıydı. “İkinci Süveyş mi” başlıklı haberde, “Ever Given, Mısır-İsrail sınırında yeni bir kanal planı için zemin hazırladı” denilerek Süveş’in tıkanması sonucu piyasalarda yaşanan dalgalanmalara işaret edildi. Detaylıca kurgulanmış haber, sahte “yetkililerin” açıklamalarıyla da desteklendi. Haberde, İngiltere’nin projede başrol oynamaya hazırlandığını da iddia edildi.

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NEDİR

Kökenine dair farklı görüşlerin olduğu “1 Nisan Aptallar Günü” ya da “Şaka Günü”, farklı kültürlerden pek çok ülkede çeşitli şakalar yapılarak kutlanıyor. Yaygın görüş bu geleneğin, 1582 yılında Fransa’nın takvimi değiştirmesi sonrası yeni yılın 1 Nisan’dan 1 Ocak’a alındığından haberdar olmadığı için yanlış zamanda kutlama yapanlarla alay edilmesiyle başladığı yönünde.

