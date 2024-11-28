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Misilleme hazırlığı... Putin hava sahasını kapattı

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna#Rusya#ABD
Misilleme hazırlığı... Putin hava sahasını kapattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 07:00

Rusya, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yoğun bir şekilde düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından, ‘Oreşnik’ hipersonik balistik füzelerinin bulunduğu Hazar denizine yakın Kapustin Yar askeri üssününün hava sahasını üç günlüğüne kapattı.

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Ukrayna’nın geçen hafta Rusya topraklarına ilk kez Batı yapımı füzelerle saldırması üzerine Rusya ilk kez Oreşnik füzesini sahaya sürmüştü. Kapustin Yar’dan atılan füzeyle Ukrayna’nın Dnipro kenti vurulmuştu. Önceki gün de Rusya, Ukrayna’nın yeniden Amerikan yapımı ATACMS füzeleriyle saldırdığını ve karşılık vereceğini duyurmuştu. Dolayısıyla Kapustin Yar’ın hava sahasının kapatılması yeni bir füze saldırısı olabileceği endişesine neden oldu.

GERGİNLİK YÜKSELİYOR

25 Kasım’da ikinci kez ABD yapımı ATACMS füzeleriyle Rusya’ya saldırı düzenleyen Ukrayna güçleri Kursk-Vostoçniy havaalanını hedef almıştı. Ukrayna, İngilizlerin temin ettiği Storm Shadow füzelerini de Rusya topraklarına karşı kullanmaya başlamıştı. Rusya ise nükleer başlık taşıma kabiliyeti de olan Oreşnik ile Batı’ya gereken mesajın verildiği yorumunda bulunmuş ve gerektiğinde yeni saldırıların geleceği uyarısını yapmıştı.

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#Ukrayna#Rusya#ABD

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