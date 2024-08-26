Misilleme geriliminde ilk perde! Hizbullah ve İsrail’den karşılıklı saldırılar

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İSRAİL’in üst düzey komutanlarından Fuad Şükür’ün ve Hamas lideri İsmail Haniye’yi öldürülmesinin ardından haftalardır beklenen Hizbullah-İran misillemesinin ilk aşaması” dün sabah yaşandı. İsrail ordusu, sabah saat 05.00 civarında “Hizbullah’ın misilleme hazırlığında olduğu istihbaratını aldıklarını” ve 100 kadar İsrail jetiyle “önleyici operasyon” başlattıklarını duyurdu.

‘SON SÖZÜ SÖYLEMEDİK’

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu önceden tespit ettiklerini ve Lübnan’ın güneyinde gruba ait binlerce roketi imha ettiklerini açıkladı. Netanyahu, “son sözü söylemediklerini” belirterek Lübnan’a saldırıların devam edebileceği mesajını verdi. Lübnan’ın güneyinde 3 kişinin öldüğü bildirildi.

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HEDEF MOSSAD KARARGÂHIYDI

İsrail’in Hizbullah saldırısından yarım saat önce gerçekleştirdiğini belirttiği “önleyici” operasyona rağmen Hizbullah, 340 Katyuşa füzesi ve onlarca insansız hava aracıyla (İHA) İsrail’in kuzeyinde 11 askeri tesisi hedef aldıklarını duyurdu. Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada, “İsrail tüm kırmızı çizgileri aştı. Sivil bölgeleri hedef almadan cevap verme kararı aldık” dedi. Nasrallah, İsrail topraklarının 110 kilometre içinde, Tel Aviv’e 1,5 kilometre uzaklıktaki askeri istihbarat üsssünü hedef aldıklarını belirterek, İsrail’in binlerce roketi önlediği iddialarını yalanladı. Hizbullah’tan yapılan açıklamada da, Meron Askeri Üssü ve işgal altındaki Golan Tepeleri’nde bulunan dört İsrail askeri mevzisinin vurulduğu belirtildi. Nasrallah, hareketin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastına misillemenin, İsrail ile ABD’nin teyakkuzda olması göz önüne alınarak ertelendiğini söyledi.

OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail medyasına göre, engellenen Hizbullah saldırısının asıl hedeflerinden biri, istiharat birimi Mossad’ın karargâhının yer aldığı Tel Aviv yakınlarındaki Glilot askeri üssüydü. Grubun gönderdiği patlayıcı yüklü İHA’lardan birinin İsrail’in kuzeyinde yer alan Akka kentindeki bir otoyola isabet etmesi neticesinde bir kadının hafif şekilde yaralandığı bildirildi. 7 Ekim’den bu yana devam eden kontrollü saldırılar nedeniyle Lübnan-İsrail sınırı savaş bölgesine dönüşmüş ve bölgedeki siviller büyük oranda tahliye edilmişti. Karşılıklı saldırıların ardından İsrail’de 48 saat olağanüstü hal ilan edildi. Ben Guron Havalimanı’ndan uçuşlar kısa süreliğine durduruldu. Öte yandan Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Joe Biden’ın “İsrail ve Lübnan’daki olayları yakından izlediği” açıklaması geldi.





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HİZBULLAH’IN ELİNDE HANGİ SİLAHLAR VAR?

HİZBULLAH ve İsrail arasında Gazze savaşının başından bu yana süren sınır ötesi gerginlik, bölgesel savaş korkusunu arttırıyor. İran destekli grubun giderek daha sofistike hale gelen cephaneliği, İsrail’e ve bölgedeki müttefiklerine önemli zararlar verme potansiyeline sahip.

* Grubun elinde 120 bin ila 200 bin arası roket ve füze bulunduğu tahmin ediliyor. Bunlar arasında düşük menzilli İran yapımı Fecr, Felak ve Şahin roketlerinin yanı sıra dün sabahki saldırıda kullanılan ve 40 km menzili bulunan Sovyet yapımı Katyuşa roketleri bulunuyor.

* Hizbullah menzilleri 125 ila 300 km arasında değişen Hayber, Zelzal ve Fetih füzelerinin yanı sıra yine İran yapımı Ebabil, Muhacir, Kudüs Yasir ve 2 bin km menzilli Şahid insansız hava araçlarına sahip.

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* Analistlere göre grubun 30 bin ila 50 bin askeri var. Ancak bu yılın başlarında liderleri Hasan Nasrallah, grubunun “100 binden fazla savaşçı ve yedek askere sahip olduğunu” iddia etmişti.

* Askeri gücü İsrail ordusunun gerisinde de kalsa Hizbullah on aydır devam eden çatışmalarda İsrail’in Demir Kubbe olarak bilinen hava savunma sistemini yormak için çok sayıda kısa menzilli füze ve İHA gönderme stratejisini izliyor.

LÜBNAN SINIRINDA NETANYAHU’YA TEPKİ VAR

İSRAİL’in Hizbullah ile çatışmasından en çok etkilenen Lübnan sınırındaki bölge temsilcileri, dün sabah saatlerinde İsrail ordusunun gerçekleştirdiği önleme harekâtı sonrası tepki açıklaması yayınladı. Hizbullah saldırıları nedeniyle bölgedeki birçok yerleşim birimi aylar önce tahliye edilirken, İsrail hükümetinin burada yaşayan sivillerin evlerine geri dönmeleri için bir planı olmamasına tepki gösteren yerel liderler, dünkü harekâtın da İsrail’in merkez bölgelerini korumaya yönelik olmasına tepki gösterdi. Mateh Asher Bölge Konseyi liderleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, “10 aydır sizin ilginizi çekmedik, şu andan itibaren siz de bizi ilgilendirmiyorsunuz. Aramayın, gelmeyin, mesaj yollamayın. Şu ana kadar idare ettik, bundan sonra da ederiz” ifadeleri kullanıldı.