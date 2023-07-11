×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Mirziyoyev yüzde 87 destek ile seçildi

Güncelleme Tarihi:

#Şevket Mirziyoyev#Özbekistan#Seçim
Mirziyoyev yüzde 87 destek ile seçildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, erken cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Haberin Devamı

Pazar günü yapılan seçimde, Liberal-Demokratik Partisi adına Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Halk Demokratik Partisi’nden Ulugbek İnoyatov, “Adolat” Sosyal Demokrat Partisi’nden Robahon Mahmudova ve Ekoloji Partisi’nden Abduşukur Hamzayev yarıştı. Katılım oranının yüzde 79,88 olarak açıklandığı seçimde, Mirziyoyev, oyların yüzde 87’sini alarak kazandı. Ülkede 30 Nisan’da yapılan referandum ile kabul edilen anayasal değişiklikler sonucu cumhurbaşkanın görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şevket Mirziyoyev#Özbekistan#Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü
Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

Her şey yolunda olmasına rağmen bir türlü hamile kalamıyorsanız diş hekiminize danışın… Ağızdaki bu bakteri hamilelik şansını 4 kat azaltıyor

#Hamilelik
Türkiyede 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

Türkiye'de 80 milyon teknik direktör var ama... Futbol maçlarına doğru gözle bakıyor muyuz? İşte bir futbol karşılaşmasını profesyonelce izlemenin 10 yolu...

#Futbol