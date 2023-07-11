Mirziyoyev yüzde 87 destek ile seçildi

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Pazar günü yapılan seçimde, Liberal-Demokratik Partisi adına Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Halk Demokratik Partisi’nden Ulugbek İnoyatov, “Adolat” Sosyal Demokrat Partisi’nden Robahon Mahmudova ve Ekoloji Partisi’nden Abduşukur Hamzayev yarıştı. Katılım oranının yüzde 79,88 olarak açıklandığı seçimde, Mirziyoyev, oyların yüzde 87’sini alarak kazandı. Ülkede 30 Nisan’da yapılan referandum ile kabul edilen anayasal değişiklikler sonucu cumhurbaşkanın görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarılmıştı.