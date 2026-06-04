Mirasını alamadı

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Lagerfeld’in kedisini emanet ettiği yardımcısı Françoise Caçote, Fransa vergi makamlarıyla sözkonusu mirası alabilmek için mücadele ettiğini belirterek “İşler çözülene kadar Karl’ın isteklerini yerine getirmek için elimden geleni yapıyorum, özellikle de Choupette’in hiçbir eksiğinin olmaması için. Bu benim en büyük önceliğim. Ona bakmanın yanı sıra, ihtiyaçlarını karşılamak için yarı zamanlı çalışıyorum. İhtiyacı olan tüm sevgiyi, ilgiyi ve bakımı görüyor” diye konuştu. 2019’da hayatını kaybeden Lagerfeld’in 200 milyon Euro’luk servete sahip olduğu biliniyor.