Minnihanov'dan CNN Türk'e özel açıklamalar: Türkiye ile ticaretimiz 2.9 milyar doları geçti

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Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, CNNTÜRK'e verdiği özel röportajda, Türkiye'nin Tataristan için stratejik bir ortak olduğunu belirterek, “Liderlerimiz, Sayın Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, stratejik ortaklardır. Her iki ülkenin kendi bakış açıları var ama temel konularda görüşlerimiz barış, yaratıcılık ve uyuma odaklanmaktadır.” dedi. Bu stratejik ilişkilerin, Tataristan'ın Türkiye ile işbirliği imkanlarını artırdığını ifade eden Minnihanov, iki ülkenin kardeşçe ilişkilerini vurgu yaptı.

Tataristan ile Türkiye arasındaki kültürel ve tarihî bağların önemine de değinen Minnihanov, ortak dil, din ve tarihî kökenlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturduğunu belirtti ve Tataristan’da Türklerin kendilerini misafir değil, evlerinde gibi hissettiklerini ifade etti.

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Tataristan Cumhuriyeti Reisi, uzun yıllar Rubin Kazan'da forma giyen eski futbolcu Gökdeniz Karadeniz için ayrı bir parantez açtı ve iki ülke arasında önemli bir kültür elçisi olduğunu belirtti. Minnihanov, “O gerçekten de halklarımız arasında kültür elçisidir. Spora ve futbola olan duygulara, ilgiye büyük katkıda bulunmaktadır.” dedi.

Minnihanov, Karadeniz'in sadece sporcular ve gençler için değil, herkes için örnek teşkil ettiğini vurguladı. “Kendisi sadece bir sporcu ve futbolcu olmayıp, çok derin inançlı bir adamdır. Çok güzel bir cami inşa ettirdi. Ancak, yaptıkları hakkında hiçbir yerde konuşmuyor. Çok düzgün, doğru bir adam. Sadece bir sporcu değil, gerçek bir Müslümandır ve hepimiz için örnektir.” ifadelerini kullandı.

TATARİSTAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Türkiye ile Tataristan arasındaki ilişkilerin güçlü ve stratejik bir ortaklık düzeyinde olduğunu belirtten Minnihanov, “Zor zamanlarda gerçek dostlarınızın kim olduğunu anlarsınız. Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizin gerçek ve stratejik ortağıdır.” dedi. Minnihanov, ticaret cirosunun 2,9 milyar ABD dolarına ulaştığını ve Türkiye'den Tataristan'a yaklaşık 2,5 milyar dolarlık yatırımların büyük başarıyla çalıştığını vurguladı.

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Minnihanov, Türkiye'yi sadece ticari ve ekonomik bir ortak olarak değil, aynı zamanda kültürel, spor ve turizm alanlarında da güçlü bir partner olarak gördüklerini ifade etti ve “Pek çok Tataristanlı, dinlenmek için Türkiye’yi seçiyor. Bu, ilişkilerimizin her yıl güçlendiğini ve birbirimizi tamamladığımızı gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Minnihanov, ilişkilerin yüksek seviyede olduğunu ve gelecekte de bu güçlü bağları korumayı hedeflediklerinin altını çizdi.

TÜRK YATIRIMLARI BAŞARI İLE DEVAM EDİYOR

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov, Türk iş adamlarının Tataristan'da başarılı girişimlerde bulunduğunu belirterek, “Bu yatırımlar şimdiye kadarki en iyi reklamdır. Tüm yatırımlar başarılı oldu ve başarıyla devam etmektedir.” dedi.

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Minnihanov, Türk iş dünyasının Tataristan’da faaliyet göstermesinde birkaç önemli faktörün rol oynadığını açıkladı ve “Birincisi, Türkiye liderliği Tataristan'da iş yapmanın mümkün olduğuna işaret etti. Bir zamanlar Sayın Erdoğan Başbakan görevindeyken buraları ziyaret etti ve bu ziyareti çok önemliydi. Türk iş dünyası, sanayi siteleri ve özel ekonomik bölgelere çok aktif bir şekilde geldi.” diye konuştu.

Tataristan’da iş yapmanın avantajlarına da değinen Minnihanov, “Birincisi indirimli vergi imkanları, bugün 30'dan fazla yatırımcıya destek sağlıyoruz. İkincisi altyapının mevcudiyeti, üçüncüsü enerji kaynakları için uygun tarifeler ve dördüncüsü ise yüksek vasıflı personel eğitimi. Cumhuriyetimizdeki tüm bu sorunlar çözülüyor.” ifadelerini kullandı.

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Minnihanov, Türkiye’nin ticaret ve sanayi odaları ile aktif bir çalışma içinde olduklarını ve bölgesel düzeyde de yoğun bir işbirliği yürüttüklerini belirterek “Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok bölgenin yerel yönetimlerini tanıyoruz. Türkiye'deki işlerimizi devam ettireceğiz ve Tataristan'daki ve dolayısıyla Rusya'daki Türk iş varlığının daha da genişlemesini bekliyoruz.” dedi.

BODRUM'A ÖVGÜ

Minnihanov, Türkiye'nin eşsiz doğasının ve samimi insanlarının Tataristanlılar için büyük bir çekim noktası olduğunu vurgulayarak, Bodrum'un bu güzelliklerin başında geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerine duyduğu hayranlığı da dile getiren Minnihanov, “En sevdiğim yer Bodrum. Güzel Ankara, eşsiz İstanbul, muhteşem Eskişehir, Konya ve diğer tüm şehirler güzel. Bodrum ise bir başka, sadece Türkiye’de değil dünyada böyle çok az yer var. Burayı dünyanın en güzel köşesi olarak görüyorum. Tanrı size böyle bir zenginlik verdi.” şeklinde konuştu