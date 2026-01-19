Minnesota’ya asker geliyor

Haberin Devamı

Washington Post gazetesinin haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Minnesota’da şiddetin tırmanması ihtimaline karşı ordu birliklerine hazır olma emri verdi. Bu kapsamda Alaska’da konuşlu 1500 askerin Minnesota eyaletine olası bir sevkiyat için teyakkuz durumuna geçirildiği öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, ICE karşıtı gösterilerin arttığı Minnesota eyaletinde güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası’nı devreye sokabileceğini bildirmişti. İsyan Yasası, ABD başkanına, ayaklanma, iç karışıklık veya kamu düzeninin bozulması durumlarında ordu ya da Ulusal Muhafız birliklerini ülke içinde görevlendirme yetkisi tanıyor.