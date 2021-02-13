Minnesota eyaletinde 26 Şubat "Azerbaycan Günü" ilan edildi

Walz, yaptığı yazılı açıklamada, Minnesota'daki Azerbaycan kökenli Amerikalıların çoğunun Hocalı katliamından kurtulan nesil ve aileleri olduğunu ifade etti.



Azerbaycan kökenli Minnesotalıların eyaletteki Azerbaycan kültürü,

dili, tarihi ve mirasını zenginleştirdiğini belirten Walz,Minnesota'daki



Azerbaycan toplumunun, yeri doldurulamaz rolü ve eyalete getirdiği çeşitliliği onurlandırdıklarını ve bu nedenle 26 Şubat'ı "Azerbaycan Günü" ilan ettiğini kaydetti.