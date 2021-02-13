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GeriDünya Minnesota eyaletinde 26 Şubat "Azerbaycan Günü" ilan edildi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 21:17 | Son Güncelleme:

Minnesota eyaletinde 26 Şubat "Azerbaycan Günü" ilan edildi

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Minnesota eyaletinde 26 Şubat "Azerbaycan Günü" ilan edildi
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ABD'de Minnesota eyaleti Valisi Tim Walz, 26 Şubart'ı "Azerbaycan Günü" ilan etti.

Walz, yaptığı yazılı açıklamada, Minnesota'daki Azerbaycan kökenli Amerikalıların çoğunun Hocalı katliamından kurtulan nesil ve aileleri olduğunu ifade etti.

Azerbaycan kökenli Minnesotalıların eyaletteki Azerbaycan kültürü,
dili, tarihi ve mirasını zenginleştirdiğini belirten Walz,Minnesota'daki

Azerbaycan toplumunun, yeri doldurulamaz rolü ve eyalete getirdiği çeşitliliği onurlandırdıklarını ve bu nedenle 26 Şubat'ı "Azerbaycan Günü" ilan ettiğini kaydetti.

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