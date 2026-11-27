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Japonya'nın batısında Wakayama eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde suni döllenme yöntemiyle 28 Ekim'de bir Rockhopper pengueni doğdu.

Doğduğu günden bu yana yavru penguenin yakın gözlem altında olduğu kaydedildi.

ROCKHOPPER PENGUENLERİ

Kyodo'nun haberine göre, Güney Atlantik ve Güney Hint Okyanusu kökenli Rockhopper penguenlerinin nüfusunun şu an dünya genelinde 400 bin olduğu tahmin ediliyor.

Bu penguenler "nesli tükenmekte olan" türler arasında yer alıyor. Parlak sarı kaşları ve başlarının üst kısmında dikenli siyah tüyleri olan Rockhopper penguenlerine, paytak yürümek yerine kayalık arazide zıplama alışkanlıklarından dolayı bu isimle anılıyor.