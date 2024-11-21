Minecraft temalı parklar geliyor

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Merlin Entertainments’ın Minecraft benzeri tema parkları açacağı belirtildi. Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise Disney’den sonra ikinci en büyük tema park operatörü olan Merlin ile 110 milyon dolarlık anlaşma imzalandığı aktarıldı. Anlaşmanın 2026 ve 2027’de Amerika ve İngiltere’de açılacak iki tema parkı kapsadığı bildirildi. Microsoft, Minecraft oyununu geliştiren şirketi ve oyunun haklarını 2014 yılında 2.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Tüm zamanların en çok satan oyunu olarak bilinen Minecraft, 2023’te 300 milyon kopya satış yaparak alanında rekor kırmıştı.