Mimarinin imparatoruydu

Haberin Devamı

Isozaki’nin eserleri arasında, Los Angeles’taki Çağdaş Sanat Müzesi ile 1992 Olimpiyat Oyunları için tasarlanan Barcelona’daki kapalı spor salonu Palau Sant Jordi bulunuyor. Isozaki ayrıca, Walt Disney şirketinin Florida’daki genel merkezini tasarlayan ekipte yer almıştı. Pritzker’e 2019’da layık görülen Isozaki, tüm mimari eserlerinde farklı bir tarza imza atarak birbirine hiç benzemeyen yapılar ortaya çıkardı. Onlarca ülkedeki önde gelen birçok yapının arkasındaki isim olan Isozaki, Doğu ve Batı geleneklerini özümseyerek yeniden yorumladı. Kültürlerarası elçi olarak nitelenen Isozaki, mimari alanında uluslararası bir otorite haline geldi. Hatta meslektaşı Tadao Ando, kendisini “Japon mimarisinin imparatoru” olarak adlandırıyordu.