Milyonluk soyguna tazminat davası

Haberin Devamı

Olaydan zarar gören banka müşterilerini temsil eden Avukat Daniel Kuhlmann, Essen Eyalet Mahkemesi’ne elektronik ortamda üç ayrı dava dilekçesi sundu. Davacılardan biri olan bir emekli kadın, sattığı daireden elde ettiği yaklaşık 400 bin Euro nakit parayı kasasında tuttuğunu ve bu yüksek tutarı belgeleyebildiğini beyan etti. Diğer bir davacı ise yaklaşık 50 bin Euro değerindeki altınını kaybettiğini, bunun için de kayıtları bulunduğunu belirtti. Üçüncü davacı, orta ölçekli bir şirketin yöneticisi olan Daniel Oryan oldu. Oryan, “Benim kasamda, sigorta limitini aşan değerler vardı. Elbette amaç, bu zararın mümkün olduğunca hızlı ve çoğunu geri alabilmek” dedi. Banka kasası sigortaları, en fazla 10 bin 300 Euro’ya kadar kaybı karşılıyor.

Haberin Devamı

İHMALLER ZİNCİRİ

Kuhlmann, bankayı ‘ağır derecede ihmal’ ile suçladı. “Eğer banka, güncel teknoloji standartlarına uygun bir güvenlik konseptine sahip olsaydı, soygun fark edilirdi” diyen Kuhlmann, müvekkilleri için tazminat talep etti. Avukata göre, Gelsenkirchen’deki olayda da ağır güvenlik zafiyetleri bulunuyor. Özellikle, geçen aralık ayında soyguncuların deldiği kasa odası duvarında özel bir koruma tabakasının eksik olduğu iddia ediliyor.



