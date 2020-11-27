Milyonlarca vizon itlaf edilmişti! Başbakan gözyaşları içinde özür diledi

Kolding kentindeki bir vizon çiftliğini ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamayan Başbakan Frederiksen, “Hata yapıldı” dedi. Danimarka hükümeti, vizon çiftliklerinde yeni bir koronavirüs mutasyonu tespit edilmesi üzerine, potansiyel aşıların etkinliğini riske atabileceği endişesiyle 15 milyon hayvanın itlaf edilmesine karar vermişti. Kısa süre sonra bu tartışmalı adımın yasal dayanaktan yoksun olduğu ortaya çıkmış, tarım bakanı istifa etmişti.