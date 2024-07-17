Milyonlarca kişinin gitmesi bekleniyor! Paris'te büyük kriz... Leş gibi Seine Nehri, çöp dağları, terör tehdidi...

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Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatlarının başlamasına 10 günden az bir süre kaldı. Fransa'nın başkentinde 26 Temmuz'da başlayacak oyunlara 206 ülkeden 10 bin 714 sporcu katılacak. Ancak 2024 Olimpiyatlarına Paris'in hazır olup olmadığı ile ilgili birçok soru işareti bulunuyor.



SEINE NEHRİ'NDEKİ BAKTERİ SEVİYESİ VE KİRLİLİK



Merkezinde 2.1 milyon insanın yaşadığı Paris'in nüfusu banliyölerle birlikte 12 milyonu aşıyor. Avrupa'nın en kalabalık kentlerinden biri olan şehrin sorunlarından biri de kirlilik. Özellikle şehrin ortasından geçen Seine Nehri'nin uzun yıllardır çok kirli olması eleştiriliyordu. Olimpiyatlarda kano, triatlon ve açık su yüzme yarışmalarının Seine nehrinde yapılacak olmasından dolayı nehrin temizliği için 1,3 milyar dolarlık devasa bir para harcandı. Hatta Fransa'nın Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera geçen hafta, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da bugün nehrin temizlenmiş olduğunu ve yarışlara uygun olduğunu göstermek için Seine'de basın mensupları önünde yüzdüler.



Ancak bu kadar para harcanılmasına karşın Seine Nehri hala oldukça bulanık ve kirli bir görüntüye sahip. Hatta geçtiğimiz ay nehirde 3 hafta boyunca üst üste yapılan ölçümlerde ölümcül hastalıklara yol açan E.koli bakterisi miktarının tehlikeli boyutta olduğu ortaya çıktı.

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Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo Seine Nehri'nde yüzdü.Kirlilik sorunu sadece Seine Nehri ile sınırlı değil. Şehrin gözle görülür bir çöp sorunu var. Geçtiğimiz yıl hükümetin emeklilik yaşını arttırmayı planladığı yasaya karşı ülke çapında gösteriler yapılmış, yasayı protesto eden Paris Belediyesi personeli de çöpleri toplamamıştı. Tonlarca çöp günlerce sokaklarda birikti. Geçen yıldan bu yana çöp sorunu kronik bir hal aldı. Bunun yanında artan nüfusa milyonlarca turist eklenince şehrin sokaklarındaki kirlilik baş edilemez boyutlara ulaştı.

Fransa'da 2023 yılında hükümet karşıtı protestolar doruk noktasına ulaşırken, geçtiğimiz günlerde sonuçlanan parlamento seçimleri sonrası olaylar yeniden patlak verdi. Protestocular şehrin sokaklarında polis ile çatışırken birçok araç kullanılamaz hale geldi. Protestolar sırasında çöpler toplanamadığı için sokaklar daha kirli hale geldi. Üstelik belediye personeli, protestolar sonucu oluşan enkazların temizliğini henüz tamamlayamadı.

TERÖR TEHDİDİ

Kirlilik sorunun yanında protestolarla birlikte sokaklarda şiddet olayları da arttı. Bu durum da oyunlar için Paris'e gelecek sporcu ve toplam 15 milyon turistin güvenliği için endişeleri doğurdu. Parislilerin endişelerinin başında terör tehdidi geliyor. 2015'te DAEŞ'li teröristler Bataclan konser salonuna saldırı düzenlemiş ve 130 kişiyi öldürmüştü. Son protestolar yerel halkın korkularını daha da artırdı. Fransız istihbaratı da oyunlar öncesinde DAEŞ'li intihar bombacıları olduğu öne sürülen kişileri tutukladığını açıkladı ve oyunlar boyunca terör riskinin yüksek olduğunu belirtti. Olası terör tehdidine karşı da 26 Temmuz'daki açılış töreninde 45 bin güvenlik personelinin seferber edilecek.

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POLİS EVSİZLERİ TOPLUYOR



Bunun yanında polisin şehri daha iyi ve güvenli göstermek için uyguladığı bazı tedbirler tepki çekiyor. Paris'te yaklaşık 150 bin evsiz yaşıyor. Bu sayıya barınma imkanı olmayan göçmenler de eklenince bu sayı kat be kat artıyor. Paris'te yaşayan evsizlerin kimi zaman zor kullanılarak sokaklardan toplanılması ve şehir dışına götürmesi basına yansımıştı. Ancak polisin bu uygulamasına karşın şehirde bulunana evsiz sayısı hala oldukça fazla. Sadece evsizler değil sokak satıcıları da olimpiyat tedbirlerinden nasibini alıyor. 400 yıldır Seine Nehri kenarında bulunan sahafları polis kaldırmaya çalıştı. Hukuk mücadelesini kazanan sahaflar şimdilik satış yapmaya devam edebiliyorlar.

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Evsizler genelde metro girişlerinde ya da köprü altlarında yaşıyor.

ŞEHİRDEKİ HAŞERE VE KANALİZASYON SORUNU



Kirlilik ve güvenlik sorunlarının yanında Paris'te yüzyıllardır süren haşere sorununun da oyunlara etkisi olacağı düşünülüyor. Şehir merkezindeki birçok binanın ve kanalizasyon sisteminin çok eski olması nedeniyle şehirde tehlikeli boyutlarda haşere, tahta kurusu ve fare bulunuyor. Oyunların başlaması e yaşanacak turist akını ile bu sorunun katlanacağı görüşü ağır basıyor. Ayrıca sık sık taşan tarihi kanalizasyon sistemi de Seine Nehri'ni tehdit ediyor. Olası bir yağışta kanalizasyon sisteminin taşması, Seine Nehri üzerinde yapılacak yarışmaları tehlikeye sokabilir.



TRAFİK KİLİT HALE GELDİ



Fransa'nın başkenti, trafik sıkışıklığı ile ilgili kötü şöhrete sahip bir şehir. Oyunlar nedeniyle milyonlarca turistin şehre akın etmesi ile doğal olarak şehrin trafiğinin kitleneceği öngörülüyor. Hükümet trafiği önlemek için Paris sakinlerinden oyunlar boyunca taşınmamalarını ya da internetten hiçbir şekilde sipariş vermemelerini istedi hatta parti düzenlememelerini istedi. Olimpiyatlar için alınan bu önlemler yüzünden yerel halk Paris'in yaşanmaz bir yer hale geldiğini düşünürken araştırmalara göre halkın yüzde 52'si oyunlar sırasında şehirden uzaklaşmayı düşündüğünü söylüyor.

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Paris'te çöp dağları görmek normalleşti.

FİYATLAR ŞİMDİDEN ZAMLANDI



Şehirde fiyatlar da arttı. Olimpiyatlar boyunca metro biletleri 2 kat zamlı olarak satılacak. Gecelik otel fiyatları ortalama kişi başı 900 eurodan başlıyor. Şehirler arası tren ve Paris'e uçuş fiyatlarının zamlanmasının yanı sıra şehirde hizmet veren bazı işletmeler de fiyatlarını artırdı. Örneğin Louvre başta olmak üzere bazı müzeler oyunlar boyunca biletleri normalden daha pahalıya satacak.