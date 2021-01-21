Milyonlarca doz aşı çöpe gidiyor

İngiliz haber ajansı Reuters, Fransa, İsviçre ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede aşı şişelerinde 6 doz aşı olmasına rağmen, şişelerin üzerinde 5 doz yazması sebebiyle milyonlarca doz aşının çöpe atıldığını duyurdu. Daha önce Amerikalı eczacılar Pfizer&BioNTech’e ait beş dozluk şişelerin içinden altı dozluk aşı çıkabileceğini belirtmiş, bu ekstra dozların kullanımı Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ile Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmıştı. Fakat Fransa, Almanya ve İsviçre’nin de dahil olduğu bazı Avrupa ülkelerinin bu tavsiyeye uymadığı bildirildi.

Fransız yetkililer şişelerden 5 dozdan fazlasının çıktığını kabul ederken, aşının dozunu artırmayı sağlayan 1 mililitrelik şırıngalara sahip olmadıklarını açıkladı. Almanya’daki uzmanlar ise, ülkenin bazı bölgelerinde bu şırıngaların olduğunu, ancak ülkedeki birçok sağlık kuruluşunda mevcut olmadığını ifade etti.

HEDEFLER TUTMAYABİLİR

Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin başında bulunduğu Alman BioNTech’ten konuya ilişkin olarak daha önce yapılan açıklamada, yüksek üretim tahmininin sağlık ekiplerinin şişelerde yer alan altıncı dozu kullanmasına bağlı olduğu belirtilmişti. Söz konusu gelişmenin, Pfizer&BioNTech’in 2021’deki aşı dağıtımını 1.3 milyar dozdan 2 milyar doza yükseltme hedefini de aksatabileceği düşünülüyor.