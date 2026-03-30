Milyonlar sokağa döküldü! Meydanlarda ‘Savaş bitsin’ çığlığı

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran halkına “özgürlük” vaadiyle başlattığı hava saldırıları ile fitili ateşlenen ve Tahran’ın misillemeleriyle devam eden savaşta bir ay geride kaldı. Washington ve Tel Aviv, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı arabulucu ülkelerin müzakere çabalarının gölgesinde İran’a yönelik operasyonların kapsamını genişletmeye hazırlanırken, Amerikan ve İsrail halkı ise savaşa karşı sokaklara döküldü. ABD’de milyonlarca kişi, “Krallara Hayır (No Kings)” protestolarında bir araya geldi. İsrail’de ise protestocular, başta başkent Tel Aviv olmak üzere üç meydanı doldurdu.





50 EYALETTE PROTESTOLAR

ABD’de milyonlarca gösterici Başkan Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarına, İran savaşına ve anayasal sınırların aşındırılmasına karşı “Krallara Hayır” (No Kings) protestoları kapsamında önceki gün sokaklara döküldü. Haziran 2025’te başlayan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen protestolar, Trump yönetimini “yaşam maliyeti artarken ve milyarder müttefiklere büyük miktarda vergi indirimi sağlanırken, milyarlarca doları yurtdışında füze saldırılarına harcamakla” suçlayan NoKings internet sitesinden yapılan çağrıyla başladı.

9 MİLYON KİŞİ KATILDI



Özellikle ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına öfke duyan protestocular, başkent Washington’dan Los Angeles’a, New York’tan Chicago’ya kadar ülke genelinde 50 eyalette 3 bin 100’den fazla yerde protesto gösterileri gerçekleştirdi. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin 2 ABD vatandaşını öldürdüğü Minnesota eyaleti ise protestoların merkezini oluşturdu.





NoKings internet sitesine göre protestolara katılım için 9 milyondan fazla kişi kayıt yaptırdı. Organizatörler Cumhuriyetçi Parti’nin kalesi sayılan Idaho, Wyoming, Montana ve Utah gibi eyaletlerde bile Trump karşıtı etkinliklere katılımın arttığını belirtti.

SLOGANLAR HAVADA UÇUŞTU

Protestocular ellerinde “Krallara hayır”, “İran’da ABD-İsrail savaşını durdurun”, “Trump gitmeli”, “Küba’ya ablukaya hayır” ve hatta “Epstein dosyalarında değilsen korna çal” yazılı pankartlar taşıdı. Kimileri ise Özgürlük Heykeli, Marie Antoniette, şahin gagalı bir Trump gibi kılıklara büründü. Protestolar çoğunlukla sakin geçerken yaşanan ufak çaplı şiddet olaylarında en az 8 kişi gözaltına alındı. İtalya, Yunanistan, Güney Kore, Hindistan ve Türkiye dahil birçok ülkede de savaşın bitmesi için protestocular sokaklara indi.

BİNLERCE İSRAİLLİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

ABD’nin “yakın dostu” İsrail’de de sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla İsrailliler İran’a saldırıları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun politikalarını ve işgal altındaki Batı Şeria’daki yerleşimci şiddetini protesto etmek amacıyla meydanları doldurdu. İsrail basınına göre binlerce protestocu, başkent Tel Aviv’de Habima Meydanı’nda, Hayfa’da Horev Merkezi yakınlarında ve Kudüs’te Paris Meydanı’nda “Hepimizin hayatı için” sloganı altında toplandı. Netanyahu ve Trump’ın yanı sıra, İran ve Lübnan’a saldırılar, Gazze’de işlenen soykırım ile Batı Şeria’daki ihlallerin aleyhinde megafonla sloganlar atıldı. Bir protestocunun taşıdığı pankartta “Milyonlarca çocuk bomba sığınaklarında büyüyor” yazması dikkat çekti.





21 PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan İsrail polisi, “gösterinin İsrail ordusun açıkladığı toplanma kısıtlamalarını ihlal ettiğini” öne sürerek protestoculara müdahale etti. İsrail polisi ve protestocular arasında yaklaşık bir saat boyunca arbede yaşanırken, Tel Aviv’den 13 ve Hayfa’dan 8 kişi olmak üzere 21 protestocu gözaltına alındı.

TABANINDAN DA TEPKİ VAR

İran’a yönelik saldırılar konusunda Cumhuriyetçi Parti ve özellikle Trump’ın “MAGA” tabanında yaşanan görüş ayrılıkları da önceki gün Texas’ta düzenlenen Muhafazakâr Siyasi Eylem Konferansı’nda (CPAC) açık şekilde ortaya çıktı. Politico’nun haberine göre CPAC’e katılan özellikle genç MAGA destekçileri, Trump yönetimine karşı derin bir hayal kırıklığı ve öfke duyuyor. MAGA’cılar, İran savaşının “Önce Amerika” yaklaşımıyla çeliştiği görüşünde. Bu yılki CPAC anketine göre 35 yaş üstü MAGA seçmenlerinin yüzde 70’inden fazlası Trump’ın bir planı olduğuna inanırken bu oran 35 yaş altındakilerde yüzde 49. Yine yaşlı seçmenlerin yüzde 66’sı hedeflere ulaşmak için Amerikan askerlerinin hayatını riske atılabileceği görüşünde, gençlerde bu oran yüzde 50’nin altında. Katılımcıların yüzde 53’ü, “yeni başkan adayı” olarak ABD’nin İran’a müdahalesine karşı olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı JD Vance’i seçti.