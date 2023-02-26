Milyonlar onu 'Zeynep Hanım, korkma' cümlesiyle tanıdı... Alman kurtarmacı günler sonra Türkiye'de yaşadıklarını anlattı!

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Almanya'dan gelen arama kurtarma ekibinin Kahramanmaraş'taki çalışmaları sırasında çekilen bir görüntü kısa sürede viral olmuştu.

Söz konusu videoda, ekipten bir kişi öğrendiği bir kaç Türkçe kelime ile enkaz altındaki kadına sesleniyor ve 'Zeynep Hanım, Daniel burada korkma' diyordu.

Bu kritik dönemde kurduğu Türkçe cümle ile milyonların hafızasına kazınan Daniel Lankers Alman DW'nin sorularını yanıtladı.

'ZEYNEP HANIM KADAR GÜÇLÜ OLAMAM'

Yıllardır acil servis hekimi olduğu için hastalarını rahatlatmak için farklı dillerde birkaç keline bildiğini belirten Alman doktor, 'Ne kadar güç toplasam da Zeynep Hanım kadar güçlü olamam' dedi.

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'Türkiye'de yaşadığımız olay hem hekim hem de insan olarak yeniydi' diyen Daniel, Zeynep Hanım ile saatlerce beton ve enkazın arasında açık kalmış incecik bir delikten konuştuklarını belirtti.

'ONUN GÜCÜNE KARŞILIK VERMEYİ DENEDİM'

'Karşımda kısmen görebildiğim, saatlerce enkaz altında yatan bir kadın vardı' diyen Alman doktor sözlerine şöyle devam etti;

'Sesi oldukça gergindi ve endişe içinde olduğunu hissettim. Buna rağmen inanılmaz güçlüydü, dirençliydi. Ben de onun bu gücüne karşılık vermeyi denedim.'

Saatler süren kurtarma çalışması sonrası depremzedenin enkaz altından çıkarıldığı anları da anlatan Alman doktoru şu ifadeleri kullandı;

'Yüzüne ilk güneş ışıkları düştüğünde tebessüm etti, kardeşi Zübeyde'nin sesini duyduğunda mutlu oldu. Hepimiz için inanılmaz dakikalardı. Buna rağmen 100 saatten fazla enkaz altında kapalı kaldı, yaraları ciddiydi, hayatı tehlikesi vardı, maalesef korktuğumuz gibi oldu.' Zeynep hayatını kaybetti

ZEYNEP HANIM HAYATA TUTUNAMADI

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Alman arama-kurtarma ekibinin 56 saat süren çabası sonrasında Hatay-Kırıkhan’da enkazın altından sağ çıkarılan 40 yaşındaki Zeynep B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÜÇ ÇOCUĞU DA ÖLDÜ

Zeynep B.’nin erkek kardeşi Faruk’un verdiği bilgiye göre depremde Zeynep Hanım’ın yanı sıra eşi Ömer, oğlu Burak, kızı Şevval ve küçük oğlu İzzet de hayatını kaybetti.

Zeynep B.’nin 38 yaşındaki kızkardeşi Zübeyde 50 saatten fazla enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılmıştı.