Milyoner İngiliz ölmeden önce BBC’ye bağlandı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Finans merkezi Mumbai’yi kan gölüne çeviren El Kaide bağlantılı saldırılarda ölen tek İngiliz olarak adı geçen milyoner işadamı Andreas Liveras (73), BBC televizyonuna bağlandıktan sonra vurularak öldürüldü.

1963 yılında Kıbrıs Rum Kesimi’nden İngiltere’ye iltica eden işadamı, fuar için gittiği Mumbai’de, yemekleriyle övgü alan Tac Mahal Otel’e, Hint körisi denemek için gittiği anlaşıldı.



BBC’ye bağlanıp, yaşadıklarını anlatan işadamının yakınları, Monaco’da yat kiralama şirketi olan Liveras’ın yaşadığına önce sevindi sonra gelen ölüm haberiyle de yıkıldı.