Milyon dolarlık krizin perde arkası: ‘Bizi ATM gibi kullandılar!’ Trump bağlantılı projede ‘arka kapı’ iddiası

Trump ailesinin kripto girişimi World Liberty Financial, bu kez dışarıdan değil içeriden gelen sert suçlamalarla gündemde. Şirketin en görünür destekçilerinden Justin Sun, elindeki WLFI tokenlarının haksız biçimde dondurulduğunu öne sürerek, projeyi yatırımcıları “kişisel ATM” gibi kullanmakla suçladı.



World Liberty ise iddiaları reddetti ve Sun’a açıkça “mahkemede görüşürüz” mesajı verdi. Son günlerde büyüyen tartışma, hem Trump bağlantılı kripto projelerindeki güç mücadelesini hem de küçük yatırımcıların uzun süredir dillendirdiği rahatsızlığı yeniden öne çıkardı.

Justin Sun’ın çıkışı tek bir başlıktan ibaret değil. Tartışmanın merkezinde, WLFI tokenlarının açılma takvimi, bazı yatırımcıların satış yapamaması, şirketin kendi tokenını teminat göstererek borçlanması ve bunun piyasada yarattığı tepki var. Sun, 2024 sonlarında yaptığı 30 milyon dolarlık yatırımla World Liberty’yi zayıf giden fon toplama sürecinden çıkaran isim olmuş, daha sonra toplam yatırımı en az 75 milyon dolara kadar yükseltmişti. Buna rağmen şimdi şirketin kendi varlıklarını dondurduğunu savunuyor.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

World Liberty, Eylül 2025’te WLFI tokenlarının yüzde 20’lik bölümünün işlem görmesine izin verdi. Bu adım, Trump ailesi için kâğıt üzerinde milyarlarca dolarlık kazanç anlamına gelirken, Sun kendi tokenlarının “makul olmayan şekilde” dondurulduğunu öne sürdü. Daha sonra şirketin sözleşmeye gizlice bir “arka kapı kara listeleme” işlevi eklediğini iddia etti. World Liberty ise bu suçlamaların kanıtsız olduğunu savundu ve yasa dışı ya da yüksek riskli faaliyetlere bağlı cüzdanlara müdahale edebildiğini söyledi.

Gerilim sadece Sun’la sınırlı kalmadı. Küçük yatırımcılar da ellerindeki tokenların kalan yüzde 80’ini hâlâ satamadıkları için tepkili. Tartışma, şirketin WLFI tokenlarını teminat gösterip Dolomite platformundan 75 milyon dolardan fazla stablecoin borç almasıyla daha da büyüdü. Bu hamlenin ardından bazı kullanıcıların yatırdıkları stablecoinleri tam olarak çekemediği bildirildi ve sosyal medyada büyük tepki oluştu. World Liberty ise likidasyon riskinin yakın olmadığını, gerekirse daha fazla teminat verebileceğini savundu.

SUN NEDEN HEDEFTE?

Justin Sun uzun süredir hem kripto dünyasının en tartışmalı hem de en görünür figürlerinden biri. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’yla yürüyen davayı Mart 2026’da 10 milyon dolarlık uzlaşmayla kapattı; anlaşmada suçlamaları kabul etmedi. Bu hukuki dosyanın kapanması Sun için önemli bir rahatlama sağlasa da World Liberty tartışmasıyla adı yeniden sert bir güç kavgasının merkezine yerleşti.

İşin siyasi ve sembolik yönü de dikkat çekici. Sun, yalnızca World Liberty’ye yatırım yapan bir isim değildi; Trump yanlısı çizgisiyle öne çıktı, Trump bağlantılı diğer kripto projelerinde de görünür oldu ve geçmişte World Liberty’nin tanıtım yüzlerinden biri haline geldi. Bu yüzden bugün yaşanan kopuş, sıradan bir yatırımcı-şirket anlaşmazlığı gibi değil, projenin içindeki eski ittifakların bozulması gibi okunuyor. Sun’ın şirket içindeki etkisi 2025 boyunca sürse de daha sonra daha büyük ve daha güçlü yeni yatırımcıların gölgesinde kaldığı belirtiliyor.

YENİ ORTAKLAR DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

World Liberty çevresindeki güç dengesi, 2026 başında yeni yatırım haberleriyle daha da değişti. Şirketin arkasındaki yapıya Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı büyük yatırımcıların girdiği, bunun da içerideki dengeyi değiştirdiği öne sürüldü. Aynı dönemde şirketin Binance kurucusu Changpeng Zhao ile ilişkisini de derinleştirdiği ve USD1 adlı stablecoin ile WLFI tokenını daha geniş bir ekosisteme yerleştirmeye çalıştığı görüldü.

Bu tablo, World Liberty’nin artık yalnızca Trump ailesinin kripto girişimi değil, aynı zamanda çok daha büyük güç odaklarının yer aldığı bir finansal ağ haline geldiği yorumlarını da beraberinde getirdi. Böyle bir yapıda Sun gibi eski bir destekçinin etkisini kaybetmesi, bugünkü kavganın arka planını anlamak açısından önemli görülüyor.

KÜÇÜK YATIRIMCILAR NEDEN ÖFKELİ?

Asıl dikkat çeken noktalardan biri, Sun’ın eleştirilerinin küçük yatırımcıların şikâyetleriyle birleşmiş olması. Birçok yatırımcı, tokenlarının büyük bölümünü satamazken şirketin kendi WLFI varlıklarını farklı yollarla paraya çevirebildiğini düşünüyor. Bu da içeride “kurallar herkese eşit uygulanmıyor” algısını büyütüyor. Nitekim şirket, tepkiler sonrası kalan kilitli tokenların açılmasına dair bir yönetişim oylaması yapılacağını duyurdu; ancak hepsinin aynı anda serbest bırakılmayacağını da özellikle belirtti.

Meselenin daha büyük resmi ise, Trump ailesinin kripto gelirleri tartışmasına bağlanıyor. World Liberty token satışlarının, Trump bağlantılı kripto gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu konuşuluyor. Bu nedenle WLFI etrafındaki her kriz artık yalnızca bir şirket kavgası değil; Trump markası, siyasi nüfuz, yabancı yatırımcılar ve küçük yatırımcı hakları gibi daha geniş başlıkları da içine çekiyor.

MAHKEME RESTİ VE BELİRSİZ GELECEK

Şimdilik ortada sonuçlanmış bir dava yok ama taraflar kamuoyu önünde açık açık restleşiyor. Sun, tokenlarının haksız yere dondurulduğunu ve sistemin yatırımcı aleyhine kullanıldığını savunuyor. World Liberty ise Sun’ın “asılsız iddialarla mağdur rolü oynadığını” öne sürüyor. Tarafların perde arkasında uzlaşma görüşmeleri yaptığı, ancak anlaşma sağlanamadığı da konuşuluyor.

Kısacası bu dosya, sadece Justin Sun ile Trump ailesinin kripto girişimi arasındaki bir kavga değil. Aynı zamanda kripto dünyasında token sahiplerinin gerçekte ne kadar söz hakkı olduğu, şirketlerin kendi çıkardıkları varlıkları ne ölçüde kontrol edebildiği ve siyasete yakın projelerde yatırımcıların nasıl risklerle karşı karşıya kalabildiği sorularını da yeniden gündeme getiriyor. Bugün için kesin olan tek şey, World Liberty’de suların kolay kolay durulmayacağı.