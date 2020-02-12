Milyarlarca insana bulaşabilir

Kontrol altında tutulmaması durumundan virüsün, 8 milyarı bulan dünya nüfusunun yüzde 60’ına erişme imkânı bulunduğunu söyleyen Leung, Çin’i hiç ziyaret etmemesine rağmen virüs teşhis edilen kişilerin ‘buzdağının görülen kısmı’ olabileceğini söyledi. Salgın nedeniyle can kaybı 1017, salgından etkilenenlerin sayısı da 42 bin 638’e yükseldi. Müşahede altına alınanların sayısı ise 187 bin 728 oldu.

DRONE’LA UYARI

Çin’de koronovirüs ile mücadelede drone’lar devreye girdi. Sesli yanıt sistemine sahip drone’lar maske takmayan kişilere yaklaşarak uyarı yapıyor.