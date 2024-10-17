Milyarderlerden Trump’a yatırım

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Eskiden Demokrat başkan adaylarına oy verdiğini söyleyen Musk, bu seçimlerde keskin bir sağa dönüş yaparak Trump’a açık desteğini ilan etmişti.

KAMALA’YI GEÇEMEDİ

Öte yandan söz konusu rakam, Musk’ı en büyük Trump yanlısı bağışçı yapmaya yetmedi. Cumhuriyetçilerin ‘mega bağışçısı’ olarak gösterilen, İsrail lobisinin en etkili isimlerinden, 2021’de ölen kumarhaneler kralı Sheldon Adelson’un İsrailli eşi Miriam Adelson, Trump’ı destekleyen ‘ABD’yi Muhafaza Et’ fonuna 95 milyon dolar, Wyoming bankeri Timothy Mellon da ‘ABD’yi Yeniden Büyük Yap’ kampanyasına 125 milyon dolar bağışta bulundu. Bu rakamlara rağmen Cumhuriyetçi milyarderlerin bağışları, Demokrat başkan adayı Kamala Harris’in kampanyası için toplanan meblağı geçemedi. Harris için aynı dönemde 633 milyon dolar toplandığı belirtildi.