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Milyarderlerden Trump’a yatırım

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Donald Trump#Yatırım
Milyarderlerden Trump’a yatırım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 07:00

Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimi için geri sayım sürerken dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk’ın eski Başkan ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın başkanlık kampanyasını destekleyen “America PAC” adlı yeni siyasi eylem komitesine üç ay içinde yaklaşık 75 milyon dolar bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

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Eskiden Demokrat başkan adaylarına oy verdiğini söyleyen Musk, bu seçimlerde keskin bir sağa dönüş yaparak Trump’a açık desteğini ilan etmişti.

KAMALA’YI GEÇEMEDİ

Öte yandan söz konusu rakam, Musk’ı en büyük Trump yanlısı bağışçı yapmaya yetmedi. Cumhuriyetçilerin ‘mega bağışçısı’ olarak gösterilen, İsrail lobisinin en etkili isimlerinden, 2021’de ölen kumarhaneler kralı Sheldon Adelson’un İsrailli eşi Miriam Adelson, Trump’ı destekleyen ‘ABD’yi Muhafaza Et’ fonuna 95 milyon dolar, Wyoming bankeri Timothy Mellon da ‘ABD’yi Yeniden Büyük Yap’ kampanyasına 125 milyon dolar bağışta bulundu. Bu rakamlara rağmen Cumhuriyetçi milyarderlerin bağışları, Demokrat başkan adayı Kamala Harris’in kampanyası için toplanan meblağı geçemedi. Harris için aynı dönemde 633 milyon dolar toplandığı belirtildi.

 

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#ABD#Donald Trump#Yatırım

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