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Dünya
Haber Giriş: 31.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Milyarderler sokağında evsizler oteli

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Milyarderler sokağında evsizler oteli

New York şehrinin kalbi Manhattan’daki tarihi Savoy Oteli evsizler için sığınma evine dönüştürülecek.

New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, “milyarderlerin sokağı” olarak adlandırılan Central Park’a komşu 58’inci sokağın batısındaki atıl durumdaki tarihi Savoy Oteli’nin evsizlerin sığınma evine dönüştürülmesini reddeden alt mahkeme kararını bozdu. Temyiz mahkemesinin kararı, evsizler için çalışan gönüllü sivil toplum örgütleri tarafından, “New York’ta evsizler kazandı. Milyarderler kaybetti” diye yorumlandı.

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