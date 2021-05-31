Milyarderler sokağında evsizler oteli

New York Eyalet Temyiz Mahkemesi, “milyarderlerin sokağı” olarak adlandırılan Central Park’a komşu 58’inci sokağın batısındaki atıl durumdaki tarihi Savoy Oteli’nin evsizlerin sığınma evine dönüştürülmesini reddeden alt mahkeme kararını bozdu. Temyiz mahkemesinin kararı, evsizler için çalışan gönüllü sivil toplum örgütleri tarafından, “New York’ta evsizler kazandı. Milyarderler kaybetti” diye yorumlandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara