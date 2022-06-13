Milyarder kulübünün son üyesi

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Geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden iyileşme süreci nedeniyle yarışmalardan uzak kalan ünlü golfçü Tiger Woods, “Los Angeles Lakers” takımının yıldız basketbolcusu LeBron James ve NBA efsanesi Michael Jordan’ın ardından, milyarderler kulübüne katılan üçüncü sporcu oldu. Forbes, dünyanın en çok gelir elde eden sporcularından Tiger Woods’un servetinin en az 1 milyar dolara ulaştığını duyurdu.

HEP ZİRVEDE

Woods, 2012 yılına kadar aynı derginin “En çok kazanan sporcular” sıralamasında üst üste 10 yıl birinci gelmişti. Yıldız sporcu gelirinin yüzde 10’dan azını golften sağlıyor.