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Dünya
BBC Türkçe-AA
Haber Giriş: 20.07.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Milyarder iş insanlarının uzay keyfi... Blue Origin tarihi yolculuğuna bugün başlıyor

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Milyarder iş insanlarının uzay keyfi... Blue Origin tarihi yolculuğuna bugün başlıyor

Amazon'un kurucusu, milyarder iş insanı Jeff Bezos bugün uzaya çıkıyor. Bezos'un Blue Origin şirketi uzaya yolculukları konusunda yıllardır ciddi çalışmalar yürütüyordu. Uzay turizmi konusunda Bezos'un en büyük rakiplerinden olan Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson Blue Origin'e fark atarak geçtiğimiz günlerde ilk uzay yolculuğunu başarıyla gerçekleştirmişti.

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  • Jeff Bezosun tarihi uzay yolculuğu bugün gerçekleşecek
  • Jeff Bezosun tarihi uzay yolculuğu bugün gerçekleşecek
  • Jeff Bezosun tarihi uzay yolculuğu bugün gerçekleşecek
  • Jeff Bezosun tarihi uzay yolculuğu bugün gerçekleşecek
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Amazon kurucusu Jeff Bezos'un, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in geliştirdiği roket ile bugün uzaya seyahat etmesi planlanıyor.

Tarihi yolculukta Bezos'a kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen isimli öğrenci eşlik edecek.

Bu dört kişinin içinde olacağı kapsül, uzaya fırlatılan en büyük pencerelere sahip kapsül olması ile öne çıkıyor.

New Shepard ismi verilen uzay aracı, gelecekte önemli bir yere sahip olacağı öngörülen uzay turizmi alanında hizmet vermek üzere geliştirildi.

CBS kanalına uçuş ile ilgili konuşan Jeff Bezos, "Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" dedi.

Bezos röportajın devamında, "Eğitimleri aldık. Araç hazır, mürettebat hazır, ekip inanılmaz. Herkes çok iyi hissediyor" şeklinde konuştu.

Aynı röportajda Wally Funk da, "Bu gerçekleşecek. Yukarı çıkmak için çok uzun zaman bekledim ve hayal ettim" dedi.

82 yaşındaki Funk, 1960'lı yıllarda kadınları uzaya götürmesi planlanan ama gerçekleşmeyen bir projede yer alıyordu.

Milyarder iş insanlarının uzay keyfi... Blue Origin tarihi yolculuğuna bugün başlıyor

Türkiye saati ile 16 sıralarında gerçekleşmesi beklenen fırlatmanın adresi ise, Bezos'un Teksas'taki özel merkezi olacak.

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Jeff Bezos ile uzaya gitmek için servet ödedi Dudak uçuklatan rakam...
Jeff Bezos ile uzaya gitmek için servet ödedi! Dudak uçuklatan rakam...

`DÜNYA'NIN İNCE ATMOSFER KATMANINA BAKACAĞIZ`

Yapılan planlamaya göre, dört mürettebatı taşıyan kapsül, 76 kilometre irtifada roketten ayrılacak.

Roket fırlatma platformuna geri dönerken, kapsül 106 kilometre yüksekliğe doğru yolculuğa devam edecek.

Her şey yolunda giderse Jeff Bezos bundan sonrası için şu öngörüde bulunuyor:

"4 dakika boyunca sıfır yer çekiminde olacağız. Kemerlerimizi çözerek uçacağız ve Dünya'nın ince atmosfer katmanına bakacağız."

"Bu noktaya çıkanlar, astronotlar, bu manzara karşısında Dünya'nın nasıl kırılgan olduğunu anladıklarını söylüyorlar."

UZAY TURİZMİNDE BİLET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

82 yaşındaki Funk da, yerçekimsiz ortamda taklalar atmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Hedeflenen irtifaya ulaşılması sonrası kapsül yer yüzüne geri dönüşe geçecek ve paraşütle çöle iniş yapacak.

Milyarder iş insanlarının uzay keyfi... Blue Origin tarihi yolculuğuna bugün başlıyor

Bu fırlatma, milyarderlerin uzay yarışı olarak adlandırılan gelişmelerin sonuncusu olarak da kayda geçiyor.

İngiliz milyarder işadamı Richard Branson da 9 gün önce, Virgin Galactic uzay uçağı ile benzer bir uçuş gerçekleştirdi.

Milyarderlerin uzay savaşı Richard Branson-Jeff Bezosu geçecek
Milyarderlerin uzay savaşı! Richard Branson-Jeff Bezos'u geçecek

Virgin Galactic'in uzayın eşiğine turist taşıyacağı uçuşlarda koltuk başına 250 bin dolar ödenecek.

Bezos'un New Shepard'ı ile yapılacak seyahatin ücreti ise henüz açıklanmadı.

200 milyar dolarlık kişisel serveti ile 57 yaşındaki Bezos dünyanın en zengin insanı.

Geçen yıl Blue Origin şirkletine daha fazla zaman ayırmak için Amazon'daki CEO'luk görevini bıraktı.

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