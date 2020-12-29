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Haber Giriş: 29.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Milyarder CEO'yu çalışanı zehirledi

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Milyarder CEO'yu çalışanı zehirledi
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Çin merkezli oyun firması Yoozoo’nun CEO’su Lin Çi’nin, şirketindeki bir çalışan tarafından zehirlenerek öldürüldüğü bildirildi.

Soruşturma sonucunda, 39 yaşındaki Lin’in, şirket personellerinden Şü soyadlı biri tarafından zehirlendiği açıklandı. Lin’in, söz konusu çalışanıyla sorun yaşadığı, işten çıkmaya zorlamak için maaşını düşürdüğü ve Şü’nün bu nedenle yöneticisini öldürdüğü iddia ediliyor. Lin, 1 milyar doları aşkın şahsi servetiyle son yıllarda ülkenin dolar milyarderleri arasına girmişti.

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