Milyarder astronot yeni NASA başkanı

Böylece SpaceX astronotu Isaacman, NASA’nın 15’inci başkanı oldu. Trump, Isaacman’ı geçen yıl da NASA başkanı pozisyonu için seçmiş ancak mayıs ayında adaylığı geri çekmişti. Kariyerine, ödeme işleme şirketi Shift4 Payments ve savunma şirketi olan Draken International’ı kurarak başlayan Isaacman’ın daha sonra uzay pilotluğuna yöneldiği biliniyor. Isaacman’ın Elon Musk ile güçlü bağları bulunduğu ve Musk’ın sahibi olduğu SpaceX ile birlikte kurduğu özel uzay uçuşu Polaris Programı kapsamında düzenlenen iki uzay görevine katıldığı biliniyor. Forbes tahminlerine göre Isaacman’ın serveti 1.2 milyar dolar.