×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Milyarder astronot yeni NASA başkanı

Güncelleme Tarihi:

#NASA Başkanı#Jared Isaacman#Uzay Keşifleri
Milyarder astronot yeni NASA başkanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2025 07:00

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump tarafından ikinci kez aday gösterilen milyarder astronot Jared Isaacman’ın NASA Başkanı olarak atanmasını onayladı.

Haberin Devamı

Böylece SpaceX astronotu Isaacman, NASA’nın 15’inci başkanı oldu. Trump, Isaacman’ı geçen yıl da NASA başkanı pozisyonu için seçmiş ancak mayıs ayında adaylığı geri çekmişti. Kariyerine, ödeme işleme şirketi Shift4 Payments ve savunma şirketi olan Draken International’ı kurarak başlayan Isaacman’ın daha sonra uzay pilotluğuna yöneldiği biliniyor. Isaacman’ın Elon Musk ile güçlü bağları bulunduğu ve Musk’ın sahibi olduğu SpaceX ile birlikte kurduğu özel uzay uçuşu Polaris Programı kapsamında düzenlenen iki uzay görevine katıldığı biliniyor. Forbes tahminlerine göre Isaacman’ın serveti 1.2 milyar dolar.

Milyarder astronot yeni NASA başkanı

Gözden KaçmasınMezarlıkta rakı olayı ve kokain çeken gazeteciMezarlıkta rakı olayı ve kokain çeken gazeteciHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#NASA Başkanı#Jared Isaacman#Uzay Keşifleri

BAKMADAN GEÇME!