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Milton 205 km hızla  vurdu... Yüzyılın kasırgası yıktı geçti: 10 ölü

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#ABD#Milton Kasırgası#Florida
Milton 205 km hızla  vurdu... Yüzyılın kasırgası yıktı geçti: 10 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 07:00

Yüzyılın kasırgası olarak nitelenen Milton, ABD’nin Florida eyaletini vurdu. Saatte 205 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgâr ve hortumlar nedeniyle yüzlerce ev hasar gördü. 10 kişinin hayatını kaybettiği eyalette, sel ve su baskınları nedeniyle büyük maddi hasar olduğu açıklandı.

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ABD’nin Florida eyaletini vuran Milton kasırgası nedeniyle 2.6 milyon hanenin elektrik bağlantısı koptu. Bölgede 10 kişi hayatını kaybederken, acil durum ekipleri güvenlik nedeniyle müdahale edemiyor. Kasırga selle birlikte hortumlar da oluşturdu. Ulusal Kasırga Merkezi, günlerdir Florida’yı vurması beklenen Milton kasırgasına ilişkin açıklama yaptı. Eyaletin Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran kasırganın şiddetinin kademeli bir şekilde azalarak 1. kategoriye kadar indiği kaydedildi. Kasırganın su şebekesine zarar vermesi nedeniyle içme suyu hizmetinin geçici olarak durdurulduğu St. Petersburg bölgesinde, şiddetli yağış ve rüzgârların etkisiyle bir vinç yıkılırken, evler ve yapılar da hasar gördü. Kasırga karaya ulaşmadan önce 125 ev yıkıldı. Çoğunun yaşlıların yaşadığı prefabrik evler olduğu belirtildi.

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Milton 205 km hızla  vurdu... Yüzyılın kasırgası yıktı geçti: 10 ölü

ÖNCE HELENE SONRA MILTON

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Meksika Körfezi’nden güçlenerek Florida eyaletine doğru gelen Milton kasırgasının son yüzyılın “en güçlüsü” olabileceği uyarısında bulunmuştu. Kasırgaya hazırlık konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden ABD Başkanı Joe Biden ise “Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor” yorumunu yapmıştı. Öte yandan Biden dün, kasırga bölgeleri için Kongre’den acil bütçe talep etti. ABD’li pop yıldızı Taylor Swift’in, Helene ve Milton kasırgaları için yardım çalışmalarına 5 milyon dolar bağışladığı belirtildi. Kısa süre önce Florida eyaletini vuran Helene kasırgası nedeniyle 227 kişi hayatını kaybetmişti.

Milton 205 km hızla  vurdu... Yüzyılın kasırgası yıktı geçti: 10 ölü

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#ABD#Milton Kasırgası#Florida

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