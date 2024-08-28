Milli Savunma hamleleri dünyanın dilinden düşmüyor: Batı kendine saklıyordu, Türkiye dünyaya sundu!

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Ukrayna'da adına şarkılar yazılan, Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında kritik bir rol üstlenen ve 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamlayarak Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza atan Milli SİHA Bayraktar TB2 şu anda 33 ülke tarafından kullanılıyor.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi olan TCG Anadolu 2023 yılının Nisan ayında denize indi, Türk savunma sanayisinin özgün İHA'larından ANKA milli motorlarla gökyüzüne kanat açtı ve Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı Gece Taksi Testini de başarıyla tamamladı.



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Milli savunma alanında peş peşe atılan adımlar Türk insanının göğsünü kabartırken, Türkiye'nin başarısı dış basının da dikkatinden kaçmıyor. Bugün Eurasiantimes haber sitesinde Ritu Sharma tarafından kaleme alınan bir analizde, İslam ülkelerinin Amerikan savunma ithalatından gözle görülür bir şekilde uzaklaştığı ve artık Türkiye'yi tercih ettiği yazıldı.

TÜRKİYE KENDİNE ÖNEMLİ BİR YER EDİNDİ

Son zamanlarda Pakistan, Endonezya, Malezya, Azerbaycan, Maldivler ve Suudi Arabistan'ın silah tedariki konusunda Ankara'ya bel bağladığını vurgulayan yazar, Türkiye'nin savunma ihracatı pazarında kendine önemli bir yer edindiğini, Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB-2 İHA'ların ise pazarın önemli bir oyuncusu olarak konumlandığını belirtti.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Türkiye'nin önde gelen bir savunma üreticisi olarak itibarını güçlendirdiğini belirten yazar savunma konusunda Türkiye'ye güvenen ülkeleri tek tek sıraladı:

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Endonezya, Türkiye'den 45 adet Atmaca gemisavar füzesi ve 12 adet ANKA insansız hava aracı almaya karar verdikten sonra Bayraktar'ın AKINCI TİHA'larına da kırptı. Siparişi verilen ANKA'ların 2025 yılına kadar teslim edilmesinin beklendiğini yazan Eurasiantimes, Atmaca gemisavar füzelerinin ise Amerikan yapımı AGM-84 Harpoon'ların yerini alması için üretildiğini vurguladı.

Daha önce Türkiye'den 6-7 adet AKINCI TİHA-A alan ve bunları aktif bir şekilde konuşlandıran Pakistan, güçlü modeli ile dikkat çeken AKINCI TİHA-B'den de 7 adeta sipariş verdi, ilk teslimatlar Nisan ayında başladı.

Ada ülkesi Maldivler de Hava Kuvvetleri için üç adet Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava aracını hizmete aldı.

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Suudi Arabistan'da iki ülke arasında 2023 yılında imzalanan en büyük savunma anlaşması kapsamında Türk İHA'larını satın alacağını duyurdu.

Romanya'ya gerçekleştirilen ihracatla Bayraktar TB2 SİHA'lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girdi.

750 BİN UÇUŞ SAATİNİ TAMAMLADI, 33 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Bayraktar TB2'nin şu anda 33 ülke tarafından kullanıldığını ve 750 bin uçuş saatini başarıyla tamamladığını vurgulayan yazar, Baykar'ın 2023 yılında 1,76 milyar dolarlık rekor bir ihracata imza attığını yazdı:

"Gelinen bu noktada insansız hava araçları sadece askeri bir platform olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin savunma pazarında baskın bir oyuncu olduğunu kanıtladı"



BATI'NIN KENDİNE SAKLADIĞI TEKNOLOJİYİ DÜNYANIN EN KÜÇÜK ORDULARINA BİLE SUNMA VAADİ TAŞIYOR

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Bayraktar TB2 İHA'ların ABD tarafından bile 'çok önemli bir silah' olarak nitelendirdiğini, Azerbaycan tarafından Ermenistan'a karşı başarıyla konuşlandırdığını ve Ukrayna savaşında adına şarkılar yazdıracak kadar büyük bir başarıya imza attığı yazan Eurasiantimes analizinde "Bu drone'lar, Batılı ülkelerin sadece kendileri için sakladığı ölümcül teknolojiyi, dünyanın en küçük ordularına bile sunma vaadi taşıyor." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bugün dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında beş firmamız var. Bu sayı inşallah sürekli artacak. Hedefimiz savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı tamamen sona erdirmektir." sözlerinin yer aldığı analizde Türkiye'nin bu hedefe doğru emin adımlarla ilerlediği belirtildi.



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Türkiye'nin 2023 yılının Nisan ayında dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi olan TCG Anadolu'yu denize indirdiğini hatırlatan yazar, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan 2024 Raporu'ndaki rakamlara yer verdi ve Türkiye'nin silah ihracatının son dört yılda yüzde 106 oranında arttığını yazdı ve "Türkiye farklı coğrafyalarda 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç etmektedir. Bu durum Avrupa'nın gelişmekte olan savunma ve güvenlik mimarisinde Türkiye'nin oyuncu olarak rolünü yeniden canlandırdı" ifadelerini kullandı.