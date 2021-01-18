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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 18:04 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaret kapsamında geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak Savunma Bakanlığındaki görüşmenin ardından Başbakanlığa geçen Akar, burada Başbakan Mustafa Kazımi ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler'in de katıldığı görüşmede, terörle mücadele konusunda iş birliği, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir araya geldi

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