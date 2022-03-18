Milli Savunma Bakanı Akar: Montrö herkes için faydalı

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OLAĞANÜSTÜ nitelikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna’da insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunarak, “Bunun için ateşkes şart diyoruz. Bunu telkin ediyoruz, dile getiriyoruz, teklif ediyoruz” dedi. Montrö Sözleşmesi’nin bölgede barış ve istikrar için yapılan en önemli çalışmalardan biri olduğunu ve şu ana kadar tüm tarafların buna uyduğunu vurgulayan Akar, “Her zaman söylüyoruz, Montrö bütün taraflar için faydalı. Montrö statüsünün bozulmasının kimseye yararı yok” diye konuştu. Türkiye, Ukrayna işgalinin ardından 1936 Montrö Boğazlar sözleşmesi uyarınca ülkelerden Boğazlar’dan savaş gemisi geçirmemesini talep etmişti.

YAPTIRIM VURGUSU: Türkiye’nin zaman zaman Rusya’ya yeterince yaptırım uygulamadığı eleştirileri gündeme geliyor. Akar ise yaptırımlara katılmama gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizerek, “Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konulan yaptırımlar her ne ise Türkiye Cumhuriyeti onlarla alakalı üzerine düşeni yapıyor” dedi. Akar, kazanç-kayıp dengesini iyi değerlendirmek gerektiğini kaydetti.



DENGELİ YAKLAŞIM: Ukrayna’nın NATO’dan bazı talepleri var. Türkiye, özellikle insani yardım konusuna odaklanmış durumda. Bakan Akar, Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinden dolayı bu konuda son derece dikkatli ve hassas davrandığını belirterek, “Münasebetlerimizi gayet dengeli ve sıcak şekilde tutuyoruz. Dengeli şekilde, yapılması gerekenler neyse elimizden geldiğince bunları yaptık, yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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KOCA YUSUF TEMASI: Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım kapsamında gönderdiği iki A 400M (Koca Yusuf) nakliye uçağı 23 Şubat’tan bu yana bu ülkede. Uçaklar konusunda Rusya ve Ukrayna ile temasta olduklarını belirten Akar, “İki ülke de konuya ilgi gösteriyor. Herhangi bir zarar ziyan gelmeden uçakların oradan çıkmasına çalışıyorlar. Temaslarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde oradan olumlu bir sonuç bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

YUNAN HEYET BEKLENİYOR: Akar’ın NATO’da ikili görüşme yaptığı isimler arasında, bir önceki toplantıda olduğu gibi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos da vardı. Akar, güven artırıcı önlemlere yönelik toplantıların dördüncüsü için Yunan heyetini Ankara’ya beklediklerini hatırlattı ve Türkiye’nin yapıcı ve olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyledi.