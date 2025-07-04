Milli Park'ta korkunç ölüm: Turistleri fil ezdi

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Zambiya’da safari turu esnasında yürüyüş yapan iki yaşlı kadın turist, dişi bir filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Polis, olayın, filin yavrusunu koruma içgüdüsüyle saldırması sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Doğu Eyaleti Polis Komiseri Robertson Mweemba, 68 yaşındaki İngiliz turist Easton Janet Taylor ile 67 yaşındaki Yeni Zelandalı Alison Jean Taylor’ın, yavrusuyla birlikte olan bir dişi fil tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Trajik olay, başkent Lusaka’nın yaklaşık 600 kilometre doğusundaki South Luangwa Ulusal Parkı'nda meydana geldi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI

Safari rehberleri, filin saldırısını durdurmak için ateş açtı ve hayvanı yaraladı. Ancak bu müdahale yeterli olmadı ve iki turist saldırıya uğradı. Tüm müdahalelere rağmen turistler kurtarılamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

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DİŞİ FİLLER YAVRULARINA KARŞI HASSAS

Dişi filler, yavrularını koruma içgüdüsüyle en ufak bir tehdit algıladıklarında saldırganlaşabiliyor. Benzer bir olay geçen yıl da yaşanmış, Zambiya’nın farklı bölgelerinde iki Amerikalı yaşlı kadın turist, fillerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Her iki olayda da turistler safari araçlarının içindeydi. Bu durum, safari araçlarının güvenliğini sorgulattı.

Afrika’da doğal yaşam turlarına olan ilgi artarken, vahşi hayvanlarla yakın temas hâlinde bulunmak ciddi riskler taşıyor. Özellikle yavrulu filler ve aslanlar, bölgedeki en tehlikeli türler arasında yer alıyor. Uzmanlar, turistlerin safari gibi etkinliklerde güvenli seçenekleri tercih etmeleri ve tur rehberlerinin uyarılarına mutlaka kulak vermeleri gerektiğini vurguluyor.