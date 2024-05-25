‘Milenyum azizi’ ilan edilecek

Haberin Devamı

Kısa hayatı boyunca internet ve teknolojinin imkânlarını kullanarak Katolik inancını yaymaya çalışan Acutis, “Tanrı’nın influencer’ı” olarak anılıyordu.

Kendisine atfedilen iki mucizenin Papa Françesko tarafından kabul edilmesinin ardından, Acutis’in ilk “milenyum azizi” olması bekleniyor. Acutis’in naaşı camekân içinde Asissi kilisesinde tutuluyor. Kosta Rikalı bir kadın burada dua ettikten sonra kızının komadan çıktığını söylüyor. 2013’te de pankreas hastası bir çocuğun iyileşmesini sağladığı öne sürülüyor. Roma Katolik Kilisesine göre, halk ve kilise tarafından tanınan bir kişinin aziz olarak ilan edilmesi için genellikle hastalık iyileştirme olarak kendini gösteren iki mucizenin kabul edilmesi gerekiyor.