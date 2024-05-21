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Milei, İspanya Başbakanı Sanchez'in eşini hedef aldı, tansiyon yükseldi!

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#Javier Milei#Arjantin#İspanya
Milei, İspanya Başbakanı Sanchezin eşini hedef aldı, tansiyon yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 10:59

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, İspanya'nın başkenti Madrid'de katıldığı aşırı sağcı bir siyasi toplantı sırasında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşini hedef aldı. İspanya açıklama sonrası Arjantin'den özür talep etti.

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Milei, doğrudan adını anmasa da, İspanya Başbakanı'nın eşi Begona Gomez'in "yolsuzluk yaptığını" söyledi.

İspanya'da sağcı bir yolsuzlukla mücadele grubunun iddiaları sonrası, Begona Gomez hakkında mahkeme ön soruşturma yapılması kararı vermişti. Ancak savcılar herhangi bir kanıt olmadığını söyleyerek soruşturmanın düşürülmesi çağrısı yapmıştı.

Milei'nin sözleri sonrası İspanya Arjantin'den özür talep etti. Arjantin hükümeti ise bu talebi reddederek, "İspanya'nın Milei hakkında sarf edilen sözlerden dolayı özür dilemesini" istedi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de aşırı sağcı Vox partisinin etkinliğine davet edilen Arjantin Cumhurbaşkanı Milei, uzun süredir yaptığı gibi "küresel elitleri" hedef aldı, "sosyalizmin tehlikelerinden" ve "koltuğuna bağlı insanların verdiği zarardan" bahsediyordu.

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Milei o sırada Gomez'in geçirdiği soruşturmaya atıfla, "Eğer yolsuzkluk yapan bir karınız varsa, iş daha da çirkinleşir" dedi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Arjantinli Büyükelçiyi çağırarak, Milei'nin hem İspanya'ya hem de ülkenin liderine hakaret ettiğini söyledi.

Albares, özür dilenmediği takdirde İspanya'nın Arjantin'le diplomatik ilişkileri kesebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan Arjantin İçişleri Bakanı Guillermo Francos, "özür dilemeyeceklerini" vurgulayarak, Milei hakkında daha önceden sarf edilen sözlerden dolayı İspanya'nın özür dilemesi gerektiğini savundu.

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#Javier Milei#Arjantin#İspanya

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