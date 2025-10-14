×
HABERLERDünya Haberleri

Milano'da Tel Aviv isyanı

Güncelleme Tarihi:

#İtalya#Milano#Tel Aviv
Milanoda Tel Aviv isyanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 12:53

İtalya'nın Milano kentinde Filistin destekçileri, Tel Aviv ile anlaşılan kardeş şehir protokolünün iptal edilmesi için gösteri düzenlendi.

İtalya'da Filistin destekçileri, Milano kenti ile İsrail’in başkenti Tel Aviv arasındaki "kardeş şehir işbirliği protokolünün" iptali için Milano Belediyesi önünde gösteri ve yürüyüş düzenledi.

Milano ile Tel Aviv arasında 1997 yılında yapılan kardeş şehir işbirliği protokolünün iptal edilmesine yönelik Milano Belediye Meclisi’nde muhalefetteki Yeşiller Partisi’nin verdiği önerge bugün görüşülürken, binlerce Filistin destekçisi de belediye yakınlarında toplandı.

Söz konusu protokolün iptal edilmesini isteyen göstericiler, sık sık "Milano, kimin tarafında yer alacağını bilir" ve "Özgür Filistin" şeklinde slogan attı.

Göstericiler, "Kardeş şehre hayır" yazılı büyük bir döviz de açtı.

Bu sırada, Milano Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, muhalefetteki Demokratik Parti (PD) üyelerinin de çekimser kalmasıyla protokolün iptali önerisi reddedildi. Oylamayı, meclis içindeki seyirci bankolarından takip eden bazı Filistin destekçileri, önerge aleyhinde oy kullananları da "Soykırımın suç ortağı" olmakla itham etti.

Belediye Meclisi'nin kararına tepki gösteren ve "Utanın, utanın" diye slogan atan dışarıdaki protestoculara ise güvenlik güçleri zaman zaman coplu müdahalede bulundu.

Göstericiler daha sonra Loreto Meydanı'na kadar yürüdü ve tepkilerini Milano caddelerine taşıdı.

Barışçıl bir atmosferde geçen yürüyüş boyunca göstericiler, Filistin bayrakları sallayıp, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump aleyhine, Filistin lehine sloganlar attı.

