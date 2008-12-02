Milano'da iki terörist yakalandı

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Güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 31 yaşındaki Raşit İlhami ve 42 yaşındaki Gafir Andelkader, Milano Başsavcılığı Antiterör Timi tarafından yakalanarak tutuklandı. Yapılan açıklamada, İlhami ve Andelkader'in intihar eylemcisi oldukları belirtildi. Telefon görüşmelerinde, El-Kaide bünyesinde görev aldıklarının belirlendiği, bu bağlamda takibe alınarak yakalandıkları ifade edildi.

Eylemcilerin jandarma ve polis karakoluyla Milano Göçmenlik Bürosu'na intihar saldırısı yapmayı planladıkları ifade edilirken, Raşit İlhami’nin, Başbakan Berlusconi'nin ailesiyle birlikte yaşadığı villanın da bulunduğu Milano dışındaki Macherio Kasabası'nda faaliyet gösteren Barış İslam Merkezi'nde vaizlik yaptığı bildirildi.

Yetkililer, “Merkeze verici yerleştirdik. Böylece konuşulanları tespit ettik. Mesai saatlari içinde sadece yasal faaliyetler gerçekleştiriliyordu. Ancak geç saatlerde İlhami ve Aldelkader'in çevresine topladığı fanatiklerle terör eylemleri planladıklarını öğrendik. Ancak merkezdeki vericiyi buldular ve kaçmaya hazırlandılar. Araçlarındaki vericiden haberleri olmadığı için yakayı ele verdiler” dedi.

İlhami ve Andelkader, tutuklanarak cezaevine konuldu.