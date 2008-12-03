Milano'da anti-terör operasyonu

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İtalya'nın Milano kentinde terör eylemi hazırlığı yaptıkları suçlamasıyla dün tutuklanan iki Faslı göçmenin kimlikleri, Raşid İlhami (31) ve Abdülkadir Gafir (42) olarak açıklandı.

İçişleri Bakanı Roberto Maroni, tutuklanan kişilerin İtalya'da eylem yapma hazırlığında olduklarını saptadıklarını belirterek, "Terör saldırısını gerçekleşmeden önce durdurmayı başardık. Yeni ve kaygı verici bir durumla karşı karşıyayız. İlk kez İtalya'yı hedef alan eylemlere hazırlanan kişilerden söz ediyoruz. Bu geniş bir ağın parçası mıdır, münferit bir girişim midir, incelemelerimiz devam ediyor" dedi.



İki zanlının tutuklanmasında, dinlenen telefon görüşmelerinin içeriği önemli rol oynadı. Görüşme kayıtlarının bir bölümü, bugünkü İtalyan basınında da yayımlandı.

Kaynakçılık yapan İlhami ile inşaat ustası Gafir, kendi aralarındaki telefon görüşmelerinde, karakol veya benzeri hedeflere yönelik bombalı eylem yapılması gerektiğinden söz ediyorlar. Zanlıların, bir telefon görüşmesinde, bombalı eylemi Milano'nun ünlü kilisesi Duomo'da düzenleme ihtimalini gündeme getirmeleri de dikkati çekiyor. Dinleme kayıtları, tutuklanan kişilerin Usame Bin Ladin'e hayran olduklarını da ortaya koyuyor.



İtalyan güvenlik birimlerinin, operasyon öncesindeki takibat sürecinde derledikleri bilgilere göre, iki çocuk babası olan İlhami, oğlu Yusuf'a evinde yaptığı konuşmalarda da, "Kur'an'ı ezberleyip, kılıç kullanmayı öğrenmelisin. Bak Usame (Bin Ladin) dayın ne büyük ne hoş bir insan. Gel sana Kalaşnikov'u nasıl kullanacağını öğreteyim" türünden ifadeler kullanıyor.



Hazırlanan raporda, tutuklanan zanlıların Milano'nun Macherio semtindeki bir küçük mescidin müdavimi oldukları; geceleri mescitte bir araya gelerek internetten bomba imalatı konusunda bilgi toplamaya çalıştıkları da kaydedildi.