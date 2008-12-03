Milano'da anti-terör operasyonu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ekmek fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama 81 ile genelge gönderildiEkmek fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama! 81 ile genelge gönderildi#Ekmek Fiyatları
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9u aşacak Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'Bu yılın sonunda büyüme oranımız yüzde 9'u aşacak! Avrupa şaşkın, dünya şaşkın'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfretti#İyi Parti
WhatsApptan flaş yenilik 4 yeni özelliği aynı anda duyurduWhatsApp'tan flaş yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu#Whatsapp
Yerli doğalgazda hedefimiz belli Bakan Dönmez: 2023e gazın ilk fazını sisteme vereceğiz'Yerli doğalgazda hedefimiz belli' Bakan Dönmez: 2023'e gazın ilk fazını sisteme vereceğiz#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
FBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik Gerçek ortaya çıktıFBI soruşturma başlattı... Havada büyük panik! Gerçek ortaya çıktı #LOS Angeles
Erdoğan gençlerle basketbol oynadıErdoğan gençlerle basketbol oynadı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Covid-19in etkilediği bir organ daha Gözümüzü nasıl koruyabilirizCovid-19'in etkilediği bir organ daha! Gözümüzü nasıl koruyabiliriz?#Koronavirüs
Dünyaya yeni müjde Yeni oran belli oldu: Yüzde 89Dünyaya yeni müjde! Yeni oran belli oldu: Yüzde 89#Koronavirüs
Kahreden kaza Fotoğrafı telefonunda bulduKahreden kaza! Fotoğrafı telefonunda buldu#Selfie Faciası
Eski sevgilinin uygunsuz sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdiEski sevgilinin 'uygunsuz' sözleri kızdırdı: Oğlumu odasından çıkartıp hizmetliler bölümüne yerleştirdi #Nicole Coste
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
HABERLERDünya Haberleri

Milano'da anti-terör operasyonu

İtalya'nın Milano kentinde terör eylemi hazırlığı yaptıkları suçlamasıyla dün tutuklanan iki Faslı göçmenin kimlikleri, Raşid İlhami (31) ve Abdülkadir Gafir (42) olarak açıklandı.

İçişleri Bakanı Roberto Maroni, tutuklanan kişilerin İtalya'da eylem yapma hazırlığında olduklarını saptadıklarını belirterek, "Terör saldırısını gerçekleşmeden önce durdurmayı başardık. Yeni ve kaygı verici bir durumla karşı karşıyayız. İlk kez İtalya'yı hedef alan eylemlere hazırlanan kişilerden söz ediyoruz. Bu geniş bir ağın parçası mıdır, münferit bir girişim midir, incelemelerimiz devam ediyor" dedi.

İki zanlının tutuklanmasında, dinlenen telefon görüşmelerinin içeriği önemli rol oynadı. Görüşme kayıtlarının bir bölümü, bugünkü İtalyan basınında da yayımlandı.
Kaynakçılık yapan İlhami ile inşaat ustası Gafir, kendi aralarındaki telefon görüşmelerinde, karakol veya benzeri hedeflere yönelik bombalı eylem yapılması gerektiğinden söz ediyorlar. Zanlıların, bir telefon görüşmesinde, bombalı eylemi Milano'nun ünlü kilisesi Duomo'da düzenleme ihtimalini gündeme getirmeleri de dikkati çekiyor. Dinleme kayıtları, tutuklanan kişilerin Usame Bin Ladin'e hayran olduklarını da ortaya koyuyor.

İtalyan güvenlik birimlerinin, operasyon öncesindeki takibat sürecinde derledikleri bilgilere göre, iki çocuk babası olan İlhami, oğlu Yusuf'a evinde yaptığı konuşmalarda da, "Kur'an'ı ezberleyip, kılıç kullanmayı öğrenmelisin. Bak Usame (Bin Ladin) dayın ne büyük ne hoş bir insan. Gel sana Kalaşnikov'u nasıl kullanacağını öğreteyim" türünden ifadeler kullanıyor.

Hazırlanan raporda, tutuklanan zanlıların Milano'nun Macherio semtindeki bir küçük mescidin müdavimi oldukları; geceleri mescitte bir araya gelerek internetten bomba imalatı konusunda bilgi toplamaya çalıştıkları da kaydedildi.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı