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Mikroplastik, insan kanından sonra bu kez de akciğerde tespit edildi

#Mikroplastik#Dünya#Çevre Kirliliği
Mikroplastik, insan kanından sonra bu kez de akciğerde tespit edildi

İngiltere'de bilim insanları ilk kez, yaşayan insanlardan alınan akciğer dokularında küçük plastik parçacıkları (mikroplastik) bulunduğunu açıkladı.

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Hull Üniversitesi ve Hull York Medical School uzmanları, üzerinde deney yapılan 13 akciğer dokusu örneğinden 11'inde plastik parçacıklarının bulunduğunu belirtti. En yoğun görülen plastik türlerinin ise ambalaj ve borularda kullanılan polipropilen, şişelerde kullanılan PET ve kıyafetlerde bulunan naylon olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, mikrosplatiklerin solunarak vücuda girebildiğini, üstelik vücuttaki ince hava yollarından geçerek akciğerin en derin bölgesine yerleştiğini saptadı.

Akciğerin üst bölgelerine yapışmasını ya da filtrelenerek atılmasını beklediklerini söyleyen uzmanlar, bu şaşırtıcı bulgunun mikroplastiğin solunum sağlığı üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalarda aydınlatıcı etkisi olacağını ifade etti.

Daha önce yapılan çalışmalarda otopsi sırasında alınan akciğer dokularında plastik parçacıkları bulunmuştu, ancak ilk defa yaşayan insanlardan alınan örneklerde de bu parçacıklar tespit edildi.

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Mikroplastik daha önce hamile kadınların plasentasında tespit edilmişti. Uzmanlar, mikroplastiklerin insan hücrelerini nasıl etkilediğinin ve potansiyel kanserojen etkilerinin incelenmeye devam edilmesi gerektiğini söylüyor.

Mart'ta bilim insanları ilk kez insan kanında da mikroplastik bulunduğunu saptamıştı. Bu çalışmalar, henüz zararlarının ne olduğu tam olarak bilinmese de plastik parçacıklarının vücutta dolaşarak organlara yerleşebildiğinin göstergesi.

ÖNEMLİ BİR İLERLEME

Hull York Medical School araştırmacıları daha önce de hava yoluyla ve gıda ile su aracılığıyla vücuda giren plastik parçacıklarının labaratuvarda test edilen insan hücrelerinde alerjik reaksiyonlara, hücre duvarı hasarına ve hücrede ölüme yol açtığını tespit etmişti.

Bu son çalışma için İngiltere'nin kuzeyindeki Castle Hill Hastanesi'nden temin edilen ve sağlıklı insanların rutin sağlık randevuları sırasında alınan canlı akciğer dokuları yakından incelendi.

Araştırmanın baş yazarlarından olan Laura Sadofsky, çalışmadan elde edilen verilerin hava kirliliği ve mikroplastik alanında önemli bir ilerleme olduğunu, mikroplastiğin insan sağlığını nasıl etkilediği konusunda yapılacak yeni çalışmalara yol açacağını söyledi.

Science of the Total Environment adlı bilim dergisinde yayımlanan çalışmaya göre erkeklerin akciğerlerinde kadınlara göre daha çok plastik parçacığı bulundu.

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Uzmanlar, mikroplastik kirliliğinine artık dünyanın her yerinde rastlandığını ve bu yüzden insanların kaçınmasının çok zor olduğunu, insan sağlığı üzerinde riskleri konusunda endişeler olduğunu söylüyor.

Plastik atıkları, dünyada çok ciddi çevre kirliliğine ve canlı ölümüne neden oluyor, bu konuda çalışanlar plastik kirliliğinin neredeyse iklim değişikliğine eşdeğer bir tehlike yarattığını öne sürüyor.

 

 

 

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#Mikroplastik#Dünya#Çevre Kirliliği

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