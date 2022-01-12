Mikrofonu açık unuttu... Fauci'den skandal sözler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tüm yurt için uyarı Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kestiTüm yurt için uyarı! Kar kapıda: İstanbullular dikkat... Hava buz kesti#Meteoroloji
Madde madde sosyal güvenlikte değişikliklerMadde madde sosyal güvenlikte değişiklikler#Sigorta
Fatih Terim sonrası sürpriz Hikmet Karaman gelişmesi Torrente rağmen... Sezon sonuna kadar...Fatih Terim sonrası sürpriz Hikmet Karaman gelişmesi! Torrent'e rağmen... "Sezon sonuna kadar..."#Fatih Terim
On binlerce işçi bu haberi bekliyordu İşte zam oranıOn binlerce işçi bu haberi bekliyordu! İşte zam oranı#Türk Metal Sendikası
Yoğun bakımda alarm Hafife almayın... Yeni tedbir önerisiYoğun bakımda alarm! Hafife almayın... Yeni tedbir önerisi#Omikron
Erken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesiErken seçim konusu ve AK Parti’nin yeni hikâyesi#Erken Seçim
Mikrofonu açık unuttu... Fauciden skandal sözlerMikrofonu açık unuttu... Fauci'den skandal sözler#Fauci
24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi Kripto paralarda neler oluyor24 saatte yüzde 16 bin 693 yükseldi! Kripto paralarda neler oluyor?#Bitcoin
Hoca seferi başlıyor Bugün yola çıkıyor... Low ve Bilic derken plase...Hoca seferi başlıyor! Bugün yola çıkıyor... Low ve Bilic derken plase...#Fenerbahçe
Altın fiyatlarında kritik gün Gözler saat 16:30daAltın fiyatlarında kritik gün! Gözler saat 16:30'da#Altın
Milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor 3 gün sonra başlıyorMilyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiriyor! 3 gün sonra başlıyor#Memur
Cumhurbaşkanı Erdoğandan fezleke talimatıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan fezleke talimatı#Semra Güzel
Elini taşın altına koydu... Derin Mermerciden acil eylem planıElini taşın altına koydu... Derin Mermerci'den acil eylem planı!#Derin Mermerci
İpleri koparan açıklama Boşanma davası açıyor...İpleri koparan açıklama! Boşanma davası açıyor...#Burcu Kıratlı
Orta Asya’da CIA virüsü: FETÖOrta Asya’da CIA virüsü: FETÖ#FETÖ
HABERLERDünya Haberleri

Mikrofonu açık unuttu... Fauci'den skandal sözler

#Fauci#ABD#Dünya
Mikrofonu açık unuttu... Fauciden skandal sözler

2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesindeki dünyanın pandemi ile birlikte tanıdığı Dr. Anthony Fauci mikrofonun azizliğine uğradı. Senato oturumunda mikrofonunun açık olduğunu unutan Fauci, kendisini eleştiren senatöre aptal dedi.

Haberin Devamı

ABD, salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak lanse edilen Dr. Anthony Fauci'yi konuşuyor.

Ancak Fauci'nin gündemde yer alması bu sefer Koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalar değil, kırdığı pot ile gündemde.

Bir oturumda konuşan Fauci kendisini eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall'a aptal dedi. O esnada mikrofonu açık olan Fauci'nin bu sözleri duyuldu ve kısa sürede tartışmalara neden oldu.

Kamuda en yüksek maaşı alan kişilerden birisi olduğunu hatırlatan Marshall, Fauci'ye 'Geçmiş ve mevcut yatırımlarınızı içeren bir mali açıklamayı Kongre'ye ve kamuoyuna sunmaya hazır mısınız?' sorusunu yöneltti.

Mikrofonu açık unuttu... Fauciden skandal sözler

 

Fauci'nin bu bilginin yıllardır açık olduğunu belirtmesi üzerine ikili kısa süre tartıştı, tartışma Demokrat Senatör Patty Murray'in araya girmesi ile sona erdi.

Haberin Devamı

Bu esnada Fauci'nin 'İsa aşkına bu nasıl bir aptal' dediği duyuldu. Oturumdan sonra konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Marshall şu ifadeleri kullandı;

'Senato oturumu sırasında bana moron demek, ABD'deki en az güvenilen bürokratın yaşadığı stresini hafifletmiş olabilir. Ancak gerçeklerden kaçamaz.

Yılda yaklaşık 435 bin dolar kazanan Fauci ABD'de en yüksek maaş alan kamu çalışanları arasında yer alıyor.

Mikrofonu açık unuttu... Fauciden skandal sözler

 

AYLARDIR TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Fauci, Kongre'ye Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde işlev kazanımı araştırmalarını finanse etmediğini söyledikten sonra muhafazakar çevrelerin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

TRUMP ASKIYA ALMIŞTI

NIH daha sonra Fauci'nin verdiği bilgileri düzeltmişti. New York Post'ta yer alan habere göre, 3,1 milyon dolarlık hibe, 2014 ile 2019 arasındaki beş yıllık bir süre için verilmişti.

Aynı habere göre, finansman 2019'da yenilendikten sonra, Nisan 2020'de Trump yönetimi tarafından askıya alındı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fauci#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Yoğun bakımlarda aşısız alarmı

Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı

#Omikron
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Yoğun bakımlarda aşısız alarmı

Yoğun bakımlarda 'aşısız' alarmı

#Omikron
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT