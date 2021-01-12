Mike Pompeo açıkladı El Kaide'nin ikinci ismi öldürüldü

ABD'li yetkililer, terör örgütü El Kaide'nin iki numaralı isminin İran'da ABD adına hareket eden İsrail ajanları tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etmişti... Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, El Kaide'nin ikinci Komutanı Abdullah Ahmed Abdullah'ın 7 Ağustos 2020'de öldürüldüğünü teyit etti.

224 SİVİL ÖLMÜŞTÜ



ABD'nin Tanzanya'nın başkenti Darüsselam ile Kenya'nın başkenti Nairobi'deki büyükelçiliklerine 1998 yılının Ağustos ayında birkaç dakika arayla bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenlenmişti.

Bombalamalar sonucu 224 kişi hayatını kaybetmiş, 4 bini aşkın kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin el-Kaide ve Mısır İslam Cihadı ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Saldırının ardından ABD operasyonuyla 2011'de Pakistan'da öldürülen El Kaide lideri Usame bin Ladin, FBI'ın en çok aranan kaçaklar listesine dahil edilmişti.