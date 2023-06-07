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Mike Pence, Trump’a karşı aday oldu

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Mike Pence#Donald Trump
Mike Pence, Trump’a karşı aday oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

ABD’de eski Başkan Donald Trump döneminin başkan yardımcısı Mike Pence (63), Cumhuriyetçi Parti’nin 2024 başkan adaylığı yarışında Trump’ın karşısında aday olmak için resmen başvurduğunu açıkladı.

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Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Pence, bugün Iowa’da yapacağı bir konuşmayla kampanyasını resmen başlatacak. Eski Indiana Valisi Pence, Trump’ın Demokrat Joe Biden’ın kazandığı seçimler sonrasında 6 Ocak 2021’de ABD Kongre binasına saldıran isyancıları teşvik ederek binada bulunan kendisini ve ailesini tehlikeye attığını söylemiş, Trump ile arasına giderek daha fazla mesafe koymuştu. Pence ve Trump’ın yanısı-ra Florida Valisi Ron DeSantis’in de aralarında bulunduğu altı aday daha Cumhuriyetçi Parti’den başkan adaylığı için yarışıyor.

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#ABD#Mike Pence#Donald Trump

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