Mike Pence, Trump’a karşı aday oldu

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Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Pence, bugün Iowa’da yapacağı bir konuşmayla kampanyasını resmen başlatacak. Eski Indiana Valisi Pence, Trump’ın Demokrat Joe Biden’ın kazandığı seçimler sonrasında 6 Ocak 2021’de ABD Kongre binasına saldıran isyancıları teşvik ederek binada bulunan kendisini ve ailesini tehlikeye attığını söylemiş, Trump ile arasına giderek daha fazla mesafe koymuştu. Pence ve Trump’ın yanısı-ra Florida Valisi Ron DeSantis’in de aralarında bulunduğu altı aday daha Cumhuriyetçi Parti’den başkan adaylığı için yarışıyor.