Mike Pence kimdir? ABD'deki olaylarda adı geçen Pence Trump'ı Veto etti

Michael Richard Pence, ABD'de sıcak gelişmeler yaşanırken biyografisi ile gündeme geldi. Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binasının, Başkan Donald Trump yanlılarınca basılması sonrası Pence şiddet olaylarının hoş olmadığını söyleyerek olayların durması gerektiğini belirtti. Olayların merkezinde yer alan Pence 2013'ten 2017'ye kadar Indiana'nın 50. valisi olarak görev yaptı. Pence 2001'den 2013'e kadar ABD Temsilciler Meclisi'nde görevde bulundu.

MİKE PENCE KİMDİR?

Michael Richard Pence 7 Haziran 1959'da doğdu. 2017'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nin 48. ve şu anki başkan yardımcısı olarak görev yapan Amerikalı politikacı ve avukattır. 1977 – 1981 yılları arasında Hanover College’ni bitirdikten sonra Indiana Üniversitesi McKinney Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve yüksek lisansını da Indiana Üniversitesinde tamamladı. 1988 yılında ve 1990 yılında kongre üyesi olmak için yaptığı girişimler başarısız oldu.

1994 – 1999 yılları arasında Rushville, Indiana’da muhafazakâr bir radyoda programlar yaptı.

2013'ten 2017'ye kadar Indiana'nın 50. valisi olarak görev yapmış Pence, 2001'den 2013'e kadar ise ABD Temsilciler Meclisi'nde altı dönem görev yaptı.

15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, başkan yardımcısı adayı olarak Pence'i seçtiğini açıkladı.

9 Kasım 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Donald Trump başkan seçildiği için 20 Ocak 2017'de Trump başkan, kendisi başkan yardımcısı olmuştur.