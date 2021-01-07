Mike Pence kimdir? ABD'deki olaylarda adı geçen Pence Trump'ı Veto etti
ABD Başkan Yardımcısı Pence, ABD'deki olaylarla beraber gündeme geldi. Trump'ın çağrısını geri çevirerek, Kongre'nin Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasına engel olmayacağını belirten Mike Pence, anayasayı destekleyeceği söyledi. 2016'da Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın yardımcısı seçilen Pence, Temsilciler Meclisi'nde 2013'e kadar altı dönem görev yaptı. İşte, ABD'deki gösterilerde adı geçen Pence'in biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler.
Michael Richard Pence, ABD'de sıcak gelişmeler yaşanırken biyografisi ile gündeme geldi. Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binasının, Başkan Donald Trump yanlılarınca basılması sonrası Pence şiddet olaylarının hoş olmadığını söyleyerek olayların durması gerektiğini belirtti. Olayların merkezinde yer alan Pence 2013'ten 2017'ye kadar Indiana'nın 50. valisi olarak görev yaptı. Pence 2001'den 2013'e kadar ABD Temsilciler Meclisi'nde görevde bulundu.
Michael Richard Pence 7 Haziran 1959'da doğdu. 2017'den beri Amerika Birleşik Devletleri'nin 48. ve şu anki başkan yardımcısı olarak görev yapan Amerikalı politikacı ve avukattır. 1977 – 1981 yılları arasında Hanover College’ni bitirdikten sonra Indiana Üniversitesi McKinney Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve yüksek lisansını da Indiana Üniversitesinde tamamladı. 1988 yılında ve 1990 yılında kongre üyesi olmak için yaptığı girişimler başarısız oldu.
1994 – 1999 yılları arasında Rushville, Indiana’da muhafazakâr bir radyoda programlar yaptı.
2013'ten 2017'ye kadar Indiana'nın 50. valisi olarak görev yapmış Pence, 2001'den 2013'e kadar ise ABD Temsilciler Meclisi'nde altı dönem görev yaptı.
15 Temmuz 2016 tarihinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, başkan yardımcısı adayı olarak Pence'i seçtiğini açıkladı.
9 Kasım 2016 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Donald Trump başkan seçildiği için 20 Ocak 2017'de Trump başkan, kendisi başkan yardımcısı olmuştur.
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