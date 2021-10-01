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Mihail Saakaşvili, ülkesine döndüğünü açıkladı

#Gürcistan#Mihail Saakaşvili#Dünya
Mihail Saakaşvili, ülkesine döndüğünü açıkladı

Hakkındaki gıyabi tutuklama kararı nedeniyle 8 yıldır yurt dışında bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, ülkesine döndüğünü duyurdu.

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Saakaşvili, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaştığı görüntülü açıklamasında 8 yıl aradan sonra Gürcistan'a geldiğini belirtti.

Batum'da olduğunu ve artık ülkesine dönme hayalinin gerçekleştiğini aktaran Saakaşvili, "Burayı çok özlüyordum." ifadelerini kullandı.

Yarın ülkede yerel seçimlerin düzenleneceğini hatırlatan Saakaşvili, halkı sandık başına gitmeye ve 3 Ekim'de de Tiflis'in merkezinde toplanarak oylarını "korumaya" davet etti.

Ukraynadaki eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, 2 Ekimde ülkesine dönecek

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Adına gıyabı tutuklama kararı bulunduğu için ülkesine dönerek kendi hayatını ve özgürlüğünü riske attığını vurgulayan Saakaşvili, "Sizden tek bir şey istiyorum, sandığa gidin, korkmayın, her şey bizim için yoluna girecek." diye konuştu.

Bu arada Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Saakaşvili'nin Gürcistan sınırlarından geçmediği belirtildi.

PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Saakaşvili, 27 Eylül'de yaptığı açıklamada Gürcistan'a 2 Ekim'de Kiev-Tiflis uçak seferiyle döneceğini açıklamış ve ilgili uçuş biletini de paylaşmıştı.

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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ise Saakaşvili'nin açıklamasıyla ilgili "Cevap basit, ona devlet cevap verecek. Saakaşvili topraklarımıza girer girmez, ayak basar basmaz, anında tutuklanacak ve hapse gönderilecek." demişti.

2013'DEN BU YANA ÜLKESİNE DÖNEMİYOR

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti.

Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Daha sonra Ukrayna'ya giden Saakaşvili'ye dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmişti.

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Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kuran Saakaşvili, muhalefette yer alıyordu.

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26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

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#Gürcistan#Mihail Saakaşvili#Dünya