Mide ağrısı için acil servise gitti, kendini doğumhanede buldu

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TikTok kullanıcısı 'bkillvh' yaşadığı sıradışı bir tecrübeyi takipçileri ile paylaştı. 2 buçuk milyon görüntüleme alan video sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.

MİDE AĞRISI İÇİN GİTTİ, KENDİNİ DOĞUMHANEDE BULDU

Adının Britt olduğunu belirten 23 yaşındaki kadın iş yerinde çektiği mide ağrıları için acil servise gitti ve kendini bir anda doğumhanede buldu. Üstelik hamile olduğuna dair hiçbir fikri yoktu.

Sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen videoda anne "İş çıkışı mide ağrıları için hastaneye gidiyorsunuz ve doktorlar size 7.5 aylık hamile olduğunuzu ve doğuma gireceğinizi söylüyor" diyor.



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Doktorların söyledikleri karşısında şoke olan genç kadın doğumhaneye alındı ve gece 2 civarı sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sabah 6'da hastaneden taburcu edilen kadın ertesi gün saat 11'de yeniden işe gitti.

MÜDÜRÜNE 'BEBEĞİM OLDU' DİYEMEDİ

Yaşadığı şokun etkisi ile vücudunda herhangi bir ağrı hissetmediğini anlatan genç kadın ertesi gün ofise gittiğinde müdürüne kendini iyi hissetmediği için geceyi acil serviste geçirdiğini ve birkaç gün işe gelemeyeceğini söyledi ancak hikayenin tamamını anlatamadı.

"Müdürüme, çok önemli işlerim olduğu için önümüzdeki birkaç vardiyama gidemeyeceğimi söyledim. 'Bebeğim oldu' sözleri ağzımdan çıkamadı, sanki bir film sahnesinin içinde gibiydim"

FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI: KARNINDA ŞİŞLİK BİLE YOK

Çiçeği burnunda anne, hazırladığı videoda doğumdan sayılı günler önce çektiği fotoğraflarını paylaştı. Karnında şişlik bile bulunmayan kadın menstrual döngüsünün her zaman düzensiz olması nedeni ile hiçbir şeyin ters gittiğini düşünmediğini itiraf etti.



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Hamilelik süresince dikkat çeken bir kilo değişikliği yaşamayan kadın, sonradan fark ettiği belirtilerin sadece mide krampları ve gaz sorunları olduğunu söyledi.

"ANNELİĞİ SEVDİM"

'Kriptik hamilelik' yaşayan Britt, bir gecede anne olmanın travmatik olmasına rağmen anneliği sevdiğini söyledi. Genç kadının hikayesi binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar hem anneye hem de bebeğe iyi dileklerini ilettiler.