×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Microsoft'ta İsrail depremi: 2 çalışan soykırımda iş birliğini protesto ettiği için kovuldu

Güncelleme Tarihi:

#Microsoft#İsrail#İşten Çıkarma
Microsoftta İsrail depremi: 2 çalışan soykırımda iş birliğini protesto ettiği için kovuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 12:03

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, iki çalışanın İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında şirketin teknolojik sistemleri ve yazılımlarından faydalandığına ilişkin iddiaları protesto ettiği gerekçesiyle işten çıkarıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

Amerikan CNBC kanalının haberine göre, Microsoft'tan yapılan açıklamada, "Şirket politikalarının ciddi şekilde ihlal edilmesinin ardından bugün 2 çalışanın işine son verildi" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, şirketin genel merkezinde düzenlenen protesto kapsamında Microsoft Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Başkanı Brad Smith'in ofisine girilmesinin "yasa dışı" olduğu ve bunun Microsoft'un çalışanlarından beklediği standartlarla uyuşmadığı vurgulandı.

Gösteriyi organize eden "No Azure for Apartheid" adlı grup tarafından yapılan açıklamada da yazılım mühendisleri Riki Fameli ve Anna Hattle'ın işten çıkarıldığı teyit edildi.

Microsoftta İsrail depremi: 2 çalışan soykırımda iş birliğini protesto ettiği için kovuldu

Haberin Devamı

WASHINGTON'DA MICROSOFT'A KARŞI EYLEM

Microsoft'un mevcut ve eski çalışanları, aktivistler ve bölge halkından oluşan bir grup, İsrail ordusuna sağlandığı iddia edilen hizmetlere ve teknolojik altyapıya tepki göstermek için dün şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde toplanmıştı.

Gösterinin Microsoft'un "Filistinlilere yönelik soykırımdaki rolünü" protesto etmek amacıyla düzenlendiğini belirten protestocular, şirketin İsrail ile bağlarını koparmasını ve Filistinlilere tazminat ödemesini talep etmişti.

Gözden Kaçmasınİsrail, Suriye’de kışlayı vurdu… 6 can kaybıİsrail, Suriye’de kışlayı vurdu… 6 can kaybıHaberi görüntüle

Polis, gösteriye müdahale etmiş, şirket başkanı Brad Smith'in ofisinde eylem yapan 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Associated Press (AP) tarafından 2025'in başlarında yapılan araştırmada, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerinin, Gazze ve Lübnan'da bombalama hedeflerini seçmek için İsrail askeri programının parçası olarak kullanıldığı ortaya çıkarılmıştı.

Guardian gazetesi de İsrail ordusunun, Filistinlilere ait telefon görüşmelerini depolamak için Microsoft'un Azure bulut altyapısını kullandığını yazmıştı.

Gözden KaçmasınBeyaz Sarayda Gazze toplantısı: Kritik konular ele alındıBeyaz Saray'da Gazze toplantısı: Kritik konular ele alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Microsoft#İsrail#İşten Çıkarma

BAKMADAN GEÇME!