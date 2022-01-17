Microsoft açıkladı: O siber saldırı görünenden yıkıcı

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WINDOWS gibi birçok önemli teknoloji ve yazılımı geliştiren Amerikan Microsoft şirketi, geçen cuma Ukrayna devlet kurumlarını etkileyen siber saldırının başlangıçta düşünülenden daha büyük zarara yol açmış olabileceği uyarısında bulundu. Şirketin açıklamasında sanılandan fazla kuruluşun saldırıdan etkilendiği, bunun Ukrayna devletinin dijital altyapısı için yıkıcı sonuçları olabileceği kaydedildi. Kiev yönetimi, saldırının arkasında Rusya’nın olduğunu iddia ediyor.

Ukrayna’da bakanlıklar dahil olmak üzere hükümete ait internet siteleri geçen cuma yoğun bir siber saldırı altında kalmıştı.

FİDYE YAZILIMI DEĞİL

Batı dünyası, saldırılardan Ukrayna sınırında 100 bin asker konuşlandırmış ve olası işgale hazırlanan Moskova’yı sorumlu tutarken, Avrupa Birliği ve NATO, Kiev yönetiminin siber savunma kapasitesini arttırmak için bu ülkeye destek sözü vermişti. Microsoft’tan yapılan açıklamada ilgili analizlerin devam ettiği kaydedilerek, “Fidye yazılımı gibi görünecek şekilde tasarlanan kötü amaçlı yazılım, gerçekte fidye almak yerine hedeflenen cihazları çalışamaz hale getirmek için tasarlanmış” denildi. Kötü amaçlı yazılımda bir ‘fidye kurtarma mekanizması’ bulunmadığına dikkat çekildi.

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TANSİYON YÜKSEK

Açıklamanın devamında, “Ekiplerimiz düzinelerce sistemin kötü amaçlı yazılımdan etkilendiğini tespit etti ve araştırma devam ettikçe bu sayı daha da artacaktır. Hükümet siteleri, teknoloji şirketleri ve kâr amacı gütmeyen kurumlar etkilenenler arasında” ifadeleri kullanıldı. Söz konusu saldırı Washington ve Moskova’dan diplomatların Ukrayna gerilimini azaltmak için yürüttükleri bir dizi görüşmenin sonuçsuz kalmasını izledi. ABD, işgal bahanesi yaratmak için Moskova’nın Ukrayna’da bir dizi sabotaj düzenleyeceğini iddia ederken, Amerikan basını Ukraynalı askerlerin Rus ordusuna karşı koyabilmeleri için ABD’deki üslerde 2015’ten beri eğitildiklerini yazmıştı.

BİLGİ NOTU

Batı ile Rusya arasında geçen hafta Cenevre, Brüksel ve Viyana’da yapılan temaslar sonuçsuz kaldı. Moskova, Ukrayna’nın NATO’ya üye yapılmayacağı yönünde yazılı garanti istiyor. Washington’ın yanıtını da bu hafta bekliyor.

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NYT: KREMLİN ‘İNCE’ TEHDİTLERDE BULUNUYOR

NEW York TImes (NYT) gazetesi, geçen hafta sonuçsuz kalan ABD-Rusya temaslarını mercek altına aldı. Gazete, Rusya’nın, Ukrayna istilasından daha geniş kapsamlı ‘ince’ tehditlerde bulunduğunu iddia etti. NYT’ye göre Rus yetkililer, Batı’nın güvenlik taleplerini yerine getirmemesi durumunda Moskova’nın nükleer füzeleri ABD kıyı şeridine yakın yerlere yerleştirmek gibi önlemler alabileceğini ima etti. Gazete, Cenevre’deki görüşmelerde Rusya’yı temsil eden Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un, “Küba veya Venezuela’ya Rus askeri gücü konuşlandırma gündemde mi” sorusuna, “Hiçbir şeyi onaylamak ya da göz ardı etmek istemiyorum” sözlerini hatırlattı. New York Times, bunun dışında Moskova’nın ABD’nin altyapısına yönelik etkili siber saldırılar gerçekleştirebileceğini de yazdı.

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WP: ZAMAN DARALIYOR

WashIngton Post (WP) gazetesi başyazısında, “Rusya’nın, Ukrayna’daki saldırganlığını durdurmak için zaman daralıyor” değerlendirmesinde bulundu. Gazete, geçen hafta ABD ile Rusya arasında Ukrayna gerilimini ele alan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığına dikkat çekti. Kış mevsiminin Ukrayna’nın düz arazisini Rus tanklarının hızlı hareket edebileceği donmuş toprağa çevirmekte olduğunu yazan WP, diplomatik çözüm penceresinin hızla kapanmakta olduğunu belirtti. Gazete, ABD Başkanı Joe Biden’a da Moskova’ya karşı kararlı bir tutum alması çağrısında bulundu.

CNN: AVRUPA’DA BARIŞ ZORLU BİR TESTTEN GEÇİYOR

AMERİKAN yayın kuruluşu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusuna asker yığınağı yapmasının Avrupa’da barışı ağır teste soktuğunu aktararak Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’ndan beri genel olarak korunan barışın bugün tehdit altında olduğunu belirtti. CNN, geçen yıl Putin’in kaleme aldığı yazıda Putin’in, “Ruslar, Ukraynalılar ve Belarusluların hepsi, Avrupa’nın en büyük devleti olan eski Rusya’nın torunlarıdır. Ukrayna’nın gerçek egemenliği ancak Rusya ile ortaklık halinde mümkündür” sözlerine dikkat çekti. Öte yandan CNN’e konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriv Peskov “(Batı’yla) birbirimizi anladığımız noktalar mevcut. Ama genel olarak tamamen farklı yollarda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu da rahatsız edici” ifadelerini kullandı.

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KİEV, MOSKOVA’YI İŞARET ETTİ

Ukrayna hükümeti, dün yaptığı açıklamada siber saldırının arkasında Rusya’nın olduğuna dair kanıt bulunduğunu söyledi. Dijital Dönüşüm Bakanlığından yapılan açıklamada, “Tüm kanıtlar siber saldırının arkasında Rusya’nın olduğunu gösteriyor. Moskova melez bir savaş yürütmeye devam ediyor” denildi. Öte yandan Kremlin bu iddiaları yalanlıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Saldırı ile hiçbir ilgimiz yok. Ukraynalılar kötü hava koşulları için bile Rusya’yı suçluyorlar” diye konuştu.