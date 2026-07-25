Miçotakis'ten Türkiye'ye yumuşak mesajlar

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Türkiye'nin "Mavi Vatan" düzenlemesi ve Ege'de Yunanistan'ın her adım için Ankara'dan izin almak zorunda kalacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Miçotakis, "Şu ana kadar hiçbir konuda kimseden izin istemedik" dedi. Yunan adalarına elektrik bağlantılarının sürdüğünü, deniz parkları oluşturulduğunu, deniz yetki alanı planlamasının yapıldığını, ordunun güçlendirildiğini belirten Miçotakis, "Türkiye'nin atabileceği her adıma verecek cevabımız var" diye konuştu.

GERİLİMİ BÜYÜTMEYELİM'

Hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de medyada zaman zaman abartılı yorumlar yapıldığını belirten Miçotakis, "Haritalarla, daireler çizerek şu ya da bu füzenin nereye kadar ulaşabileceğini anlatan yorumcuları görmekten yoruldum. Bunlar kimseye fayda sağlamıyor. Gerçek coğrafyayı göz önünde bulunduralım. Biz yan yana yaşamaya mahkûmuz" dedi. Yunan basınına da tepki gösteren Miçotakis, "Bazen Yunan gazetelerini okuyorum; bunları Türk gazeteleri bile yazmıyor" ifadelerini kullandı.