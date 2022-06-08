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Miçotakis’ten Türkiye’ye yine asılsız suçlama

#Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis#Türkiye#Mutabakat
Miçotakis’ten Türkiye’ye yine asılsız suçlama

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, iki ülke arasında mutabakatı bozan tarafın Türkiye olduğunu iddia ederek asılsız suçlamalar yöneltti.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, son dönemde iki ülke arasında yaşanan gerginlikten Türkiye’yi sorumlu tuttu. Yunanistan Başbakanı, dün sağlık konulu bir toplantı sırasında Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin sorulara da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 13 Mart’ta İstanbul’da yaptığı görüşmeye değinen Miçotakis, “Bir tarafın diğerini tahrik edecek hareketlerde bulunmayacağı mutabakatına vardığımız izlenimini edinmiştim” diyerek bu mutabakatı bozan tarafın Türkiye olduğunu iddia etti.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemden 1 ay sonra, hoş olmayan gelişmeler yaşandı. Yunan adaları üzerinde eşi görülmemiş düzeyde uçuşlar gerçekleştirildi ve Yunanistan’ın Ege adalarındaki egemenliğinin güya sınırlı olduğuna ilişkin anlaşılması mümkün olmayan tezler tekrar gündeme getirildi” diyen Miçotakis’in, Yunan savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlallerine ve ABD ziyareti sırasında Türkiye karşıtı söylemlerine değinmemesi dikkat çekti.

‘DARGIN DEĞİLİM’

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ABD ve Avrupa Birliği’nin Yunanistan’a destek verdiğini söyleyen Miçotakis, “Şu anda, Doğu Akdeniz’de 2020’deki gerginlikten (Oruç Reis krizi) uzak bir noktadayız. Herkes itidalli davranmalı” derken retorik gerginliğin sahaya yansımaması gerektiğini söyledi. Miçotakis, haziran ayındaki NATO zirvesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir temas ihtimali bulunup bulunmadığı sorusuna ise, “Gün gelip konuşacağımıza inanıyorum, çünkü konuşmamız gerek. Ben dargın değilim” yanıtını verdi.

Miçotakis’ten Türkiye’ye yine asılsız suçlama

YUNAN BAKANDAN KÜSTAH SÖZLER

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Türkiye ile ilişkilere dair “İtidal ve sabrımızın sınırlarına tehlikeli şekilde yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı. Güvenlik ile ilgili “Bratislava Forumu nda (GLOBSEC 2022) konuşan Panayiotopulos, “Uluslararası hukukun tanıdığı bir hak olan, Ege’de karasularımızı genişletmeye karar vermemiz halinde, bizi savaş ile tehdit eden bir müttefikimiz var. Yani bir müttefik diğerini savaş ile tehdit ediyor. Biz böyle müttefik istemiyoruz” dedi.

 

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#Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis#Türkiye#Mutabakat

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