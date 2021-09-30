Miçotakis'ten Türkiye açıklaması 'Türkiye'nin rolünü hep ifade ettim, bunda ısrar ediyorum'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
G.Sarayda Marsilya öncesi son durum Fenerbahçeliler Kadıköyü mü yaksınG.Saray'da Marsilya öncesi son durum! "Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü yaksın?"#Galatasaray
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu iddiası Valilik açıklama yaptı'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası! Valilik açıklama yaptı#Artvin
Miçotakisten Türkiye açıklaması Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
Yine Murat Özdemir yine olay Canlı yayın açtı, sözleri tepki çekti: Bizim paramız çok...Yine Murat Özdemir yine olay! Canlı yayın açtı, sözleri tepki çekti: Bizim paramız çok...#Murat Özdemir
Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Darbe girişimi sırasında...Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Darbe girişimi sırasında...#Serdar Atasoy
3 şirket daha duyurdu... İngiltereden arka arkaya iflas haberleri3 şirket daha duyurdu... İngiltere'den arka arkaya iflas haberleri! #Ofgem
Eşini vahşice öldürdü, ardından PKKya koştuEşini vahşice öldürdü, ardından PKK'ya koştu!#Kadın Cinayeti
Tam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke ettiTam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke etti!#Nazi
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladıİzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladı #Prens Harry
İki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi miİki BionTech sonrası üçüncü hatırlatma dozu gündemde... Zamanı geldi mi?#Koronavirüs
HABERLERDünya Haberleri

Miçotakis'ten Türkiye açıklaması 'Türkiye'nin rolünü hep ifade ettim, bunda ısrar ediyorum'

#Yunanistan#Miçotakis#Türkiye
Miçotakisten Türkiye açıklaması Türkiyenin rolünü hep ifade ettim, bunda ısrar ediyorum

Son günlerde yaptığı silahlanma hamleleriyle dikkat çeken Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'ten önemli açıklamalar geldi. Miçotakis hem eleştirilen silah alımları hem de göçmen krizinde Türkiye'nin rolü ve iki ülkenin ilişkileriyle ilgili önemli sözler sarf etti.

Haberin Devamı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, göç krizinin yönetiminde Türkiye'nin oynadığı rolün önemli olduğunu kaydetti.

Atina Demokrasi Forumu kapsamındaki forumda konuşan Miçotakis, Atina'nın Paris ile hafta başında imzaladığı savunma iş birliğine yönelik anlaşma, sığınmacı sorunu, salgın ile mücadeleye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Miçotakis, Yunanistan’ın düzensiz göç akınına karşı sınırlarını korumaya devam edeceğini, 2020’deki olayların tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini savunarak, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sığınmacı sorununda dayanışmaya yanaşmadığını kaydetti.

Miçotakis, "Göç sorununun yönetiminde Türkiye’nin oynadığı önemli rolü hep açık bir şekilde ifade ettim, bu nedenle Avrupa’ya Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum." ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın Fransa’dan satın almaya karar verdiği 3 yeni firkateynin Yunan Deniz Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü artıracağını iddia eden Miçotakis, Türkiye ile silahlanma yarışına girmeye niyetli olmadığını, Atina'nın sorunları diyalog yolu ile çözmek istediğini kaydetti.

Haberin Devamı
Yunanistan ve Fransa’dan Doğu Akdeniz hesapları: Atina ‘barış’ derken Macron’dan silah aldı

İlgili Haber:Yunanistan ve Fransa’dan Doğu Akdeniz hesapları: Atina ‘barış’ derken Macron’dan silah aldı

Miçotakisten Türkiye açıklaması Türkiyenin rolünü hep ifade ettim, bunda ısrar ediyorum

FRANSA İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Yunanistan ve Fransa salı günü, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin yardım etmesini öngören, savunmaya yönelik bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmanın imzalandığı Paris’te düzenlenen ortak basın açıklamasında Yunanistan’ın Fransa’dan üç Belharra tipi fırkateyn almaya karar verdiği de bildirilmişti.

İlgili Haberler:

İnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiG.Saray'da Marsilya öncesi son durum! "Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü yaksın?"Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Miçotakis#Türkiye